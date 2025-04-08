性感女神與三名女兒素顏生圖流出　孻女一特質搶晒鏡獲讚超越媽咪

現年54歲的鍾麗緹 (Christy) 是90年代的性感女神，她當年演出過不少經典電影，包括《97家有喜事》、《九品之麻官》、《至尊三十六計之偷天換日》以及《破壞之王》等港產片，均令人印象深刻。雖然鍾麗緹早年已淡出港影壇，但她近年卻十分活躍於社交網，不時會分享她的日常生活點滴，同大家更新她的近況。她的三名寶貝女兒，27歲的大女Yasmine張敏鈞、16歲的二女Jaden張思捷以及15歲的孻女Cayla張凱琳，亦都深受網民的喜愛。

鍾麗緹是一代性感女神。

鍾麗緹激罕攜同三位女兒亮相節目。（鍾麗緹微博圖片）

日前有網民於社交網分享了偶遇鍾麗緹與三名女兒的片段，以「誰懂啊！上班偶遇鐘麗緹一家！！美神降臨！！」為標題留言寫道「誰懂啊！上班偶遇鐘麗緹一家來我們檔口買衣服啦！一家子顏值都好高！素顏都美jue了！頭小臉小，不愧是明星！」從片段中可見，鍾麗緹與她的三名女兒都是素顏現身，她們都是運動風的casual打扮，但是在人群中依然十分亮眼，素顏都好靚女。鍾麗緹的三位女兒早已亭亭玉立，各自繼承母親的美貌，各有各美且擁有自己瘋特的風格，當中以身高最高的孻女Cayla張凱琳最為搶鏡，甚至獲讚顏值超越媽咪獲讚勢必成為新一代女神，她14歲生日時的靚樣一度登上微博熱搜。

(左至右) 鍾麗緹的大女、二女與三女。(小紅書)

(左至右) 鍾麗緹的大女、二女與三女。(小紅書)

(左至右) 鍾麗緹的二女與三女。(小紅書)

(右一) 鍾麗緹。(小紅書)