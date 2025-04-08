最型楊逍孫興第二度與林美貞離婚：多少欺騙與不堪到此為止

現年61歲，曾參演《倚天屠龍記》被封最型楊逍的孫興，與台灣女星林美貞情牽24載，幾度離離合合，林美貞4月8日發文宣布「我，林美貞，已正式簽字離婚，結束與孫興先生二十幾年的婚姻和所謂的家人關係，從今以後，他的任何行為，都與我和兒子無關！」



孫興在台版《倚天屠龍記》楊逍一角，之後演出過電視劇《風雲雄霸天下》的無名，走紅後到內地發展。（孫興FACEBOOK）

孫興在台版《倚天屠龍記》楊逍一角，之後演出過電視劇《風雲雄霸天下》的無名，走紅後到內地發展。（孫興FACEBOOK）

孫興（右）完全不似已61歲。（孫興FACEBOOK）

孫興完全不似已61歲。（孫興FACEBOOK）

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孫興1986年參加亞視舉行的電視先生選舉奪冠入行，再憑劇集《家有仙妻》和《倚天屠龍記》等紅遍內地台灣。可惜2011年因涉嫌吸毒被警方查獲慘變「負面藝人」，幾乎絕跡幕前。林美貞與孫興分分合合多年，2001年與孫興結婚，婚後生下一子孫恆。其後孫興與大陸演員駱麗娜發生婚外情，二人在2007年辦理離婚。然而2014年兩人又復合、拍婚紗照，不料男方2019年激吻新歡「燕子」，去年底傳出兩人三度復合。

孫興與林美貞離離合合多年，二人育有一子。（孫興FACEBOOK）

孫興與林美貞離離合合多年，二人育有一子。（林美貞FACEBOOK）

孫興與林美貞離離合合多年，二人育有一子。（孫興FACEBOOK）

孫興與林美貞離離合合多年，二人育有一子。（林美貞FACEBOOK）

林美貞前幾日突然在社群發文：「終於『畢業了』，一切重新開始。」4月8日發文承認已經正式簽字離婚，字字切割兩人關係：「我，林美貞，已正式簽字離婚，結束與孫興先生二十幾年的婚姻和所謂的家人關係，從今以後，他的任何行為，都與我和兒子無關！」表示這次選擇不再妥協、不再委屈，「無論過去有多少愛與傷痛、多少欺騙與不堪，到此為止！」