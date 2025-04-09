58歲現代韋小寶被女圍揭真實人品 曾自爆無性生活最窮時都有一億
現年58歲的鄧兆尊，是已故「慈善伶王」新馬師曾（鄧永祥）長子，家底豐厚，不僅坐擁多個物業，身家過億，更享盡齊人之福擁三位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，最厲害的是，鄧兆尊還把三女調教得貼貼服服，和平相處，成為不少男士心目中的偶像，堪稱「現代韋小寶」。而近日，一段鄧兆尊離開電台時被女粉絲包圍的影片在網上流傳，意外揭露他真實人品，原來多女冧是有原因。
鄧兆尊近年生活悠哉遊哉，得閒去做幾集網台節目的客席主持，爆下圈中秘史，偶爾又跟香港明星足球隊踢返兩腳，日子過得相當寫意。日前，鄧兆尊完成電台工作後，在門口被幾位女士熱情包圍，見慣大場面的他，當然處變不驚，有女士想集郵，他大方答應滿足對方，逗得在場女士心花怒放。臨離開前，他還向在場人士點頭道別，讓拍攝影片的博主不禁大讚：「超級無敵有禮貌的有錢人！」
影片曝光後，不少網友紛紛留言欣賞鄧兆尊態度，直言：「他超有禮貌，我們在k11遇到過他，問他是高爾康嗎（劇名）？他衝我們笑還說拜拜，祝我們玩得開心」、「這麼有錢，還這麼有禮貌」、「對人態度好，不炫富，好過很多富二代...」；甚至有網民激讚他個性幽默又有禮，難怪咁好異性緣，是「男人的驕傲」。
此外，不是網民都好奇鄧兆尊擁有三妻，平時如何分別時間「Sweet Sweet」，他早前也不諱言，在李婉華的影片頻道中大爆與三位紅顏知己「已無性生活」，同時大爆金句，指自己平時不吃補品，因為「只有蠢嘅男人先補，補完都係益返個女人。」李婉華問如果她們有需要時要怎麼辦，鄧兆尊就說：「冇呢啲嘢㗎喇！有需求咪入紙囉，申請等我儲定啲能量同你開始。」至於如何儲能量，鄧兆尊就笑指靠「踢波」，之後又坦言自己不喜歡年紀輕的女人：「大家依家個年紀或者大家識咗咁多年啦，已經30年了，唔係著重係某一方面㗎啦！我覺得18歲到30歲樓下嘅女人唔係唔靚，靚，但煩！」
但之後鄧兆尊亮相另一網台節目，與江美儀、吳家樂、謝遜搭檔主持，再被問起性生活時，他又改口風指在李婉華節目只是講笑：「梗係啦，唔通話畀佢聽日日都有能量？出唔到街㗎喇！」吳家樂再追問他是否冇性生活，追求心靈滿足，他表示：「我追求心靈嘅滿足。」作為女性的江美儀卻指：「你三個女人，梗有啲嘢嘅！」兆尊竟說：「監獄裡嘅人每一日都諗咩呢？每一日都諗逃獄呀！點會仲諗監獄有咩食呀？」
江美儀再問，即使兆尊無需要，三位女伴可能都有需要，鄧兆尊則笑言：「有需要要講先得㗎嘛，你唔講我點知你有需要？」被問到女伴會如何表達，鄧兆尊說：「好易㗎啫，試過啦，無啦啦返屋企，開門，咦？點解着喱士睡衣瞓喺個廳度？我閂門就走喇，撞鬼呀！閂門走，已經好攰，拖住疲乏身軀返到嚟，望到，閂門，走喇！」幾位主持都拍手大笑，家樂則指兆尊投訴女方唔表達，但表達完他又閂門走，他於是解釋：「退後啫，點都要開返道門，明唔明呀？我諗住睇錯啫，再開，哎呀，喺度呀？冇辦法啦，咁嚟囉，但第一樣搏自己睇錯先。」
而近日，鄧兆尊還有另一條片返hit，當時他擔任《超級無敵獎門人 終極篇》嘉賓，節目中，「獎門人」曾志偉問嘉賓們捱窮的經歷，笑言：「估唔到『祥哥』你都捱過窮。」鄧兆尊：「有......」坐在旁邊的陳彥行就帶嘲諷的意味，問：「你最窮嘅時候戶口得一億呀？」「獎老」林曉峰說：「你啲問題都幾尖銳喎。」陳彥行續說：「陳X聰話佢最窮嗰時搵得一億呀嘛。」鄧兆尊回答：「我冇佢咁靚仔呀嘛。」
曾志偉又問道：「咁你最窮嗰時係點？」鄧兆尊回答：「去讀書嗰陣時（喺加拿大），因為開頭要喺親戚度寄住，升咗大學就自己搬出嚟住。但係同屋企人講話，咁啲使費係比香港高，佢唔信你。最後我哋用每一個月佢寄嚟嘅錢，租咗一間房，之後做送餐，買咗架車。」後來祥嫂到加拿大探望鄧兆尊時，就出現了這個情況。「一見到我，就『呢架咩嚟？！』嗰時係一九七幾年，揸揸吓車會突然間有舊嘢跌出嚟，等一陣執返佢先。再睇埋間房，佢就對住我喊，間房係冇家俬，淨係得一張床褥同一個雪櫃。佢問我：『你住咗幾耐？』我答：『咪一開始到而家。』佢就大喊，之後我就多咗間5,000呎大屋啦。」