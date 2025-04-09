58歲現代韋小寶被女圍揭真實人品　曾自爆無性生活最窮時都有一億

現年58歲的鄧兆尊，是已故「慈善伶王」新馬師曾（鄧永祥）長子，家底豐厚，不僅坐擁多個物業，身家過億，更享盡齊人之福擁三位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，最厲害的是，鄧兆尊還把三女調教得貼貼服服，和平相處，成為不少男士心目中的偶像，堪稱「現代韋小寶」。而近日，一段鄧兆尊離開電台時被女粉絲包圍的影片在網上流傳，意外揭露他真實人品，原來多女冧是有原因。

鄧兆尊有「現代韋小寶」稱號。（葉志明攝）

鄧兆尊的3 位女友， Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）、Claire（上排左三）相處融洽，不過Claire位置已被陳小姐頂上。（微博圖片）

鄧兆尊新女友陳妙慧(Nana)接受訪問。

鄧兆尊近年生活悠哉遊哉，得閒去做幾集網台節目的客席主持，爆下圈中秘史，偶爾又跟香港明星足球隊踢返兩腳，日子過得相當寫意。日前，鄧兆尊完成電台工作後，在門口被幾位女士熱情包圍，見慣大場面的他，當然處變不驚，有女士想集郵，他大方答應滿足對方，逗得在場女士心花怒放。臨離開前，他還向在場人士點頭道別，讓拍攝影片的博主不禁大讚：「超級無敵有禮貌的有錢人！」

鄧兆尊日前到電台接受訪問。（小紅書截圖）

鄧兆尊氣色不錯。（小紅書截圖）

影片曝光後，不少網友紛紛留言欣賞鄧兆尊態度，直言：「他超有禮貌，我們在k11遇到過他，問他是高爾康嗎（劇名）？他衝我們笑還說拜拜，祝我們玩得開心」、「這麼有錢，還這麼有禮貌」、「對人態度好，不炫富，好過很多富二代...」；甚至有網民激讚他個性幽默又有禮，難怪咁好異性緣，是「男人的驕傲」。

大方合照。（小紅書截圖）

鄧兆尊離開前禮貌向在場人士點頭道別。（小紅書截圖）

逗得在場女士心花怒放。（小紅書截圖）

網民大讚鄧兆尊有禮貌。（小紅書截圖）

此外，不是網民都好奇鄧兆尊擁有三妻，平時如何分別時間「Sweet Sweet」，他早前也不諱言，在李婉華的影片頻道中大爆與三位紅顏知己「已無性生活」，同時大爆金句，指自己平時不吃補品，因為「只有蠢嘅男人先補，補完都係益返個女人。」李婉華問如果她們有需要時要怎麼辦，鄧兆尊就說：「冇呢啲嘢㗎喇！有需求咪入紙囉，申請等我儲定啲能量同你開始。」至於如何儲能量，鄧兆尊就笑指靠「踢波」，之後又坦言自己不喜歡年紀輕的女人：「大家依家個年紀或者大家識咗咁多年啦，已經30年了，唔係著重係某一方面㗎啦！我覺得18歲到30歲樓下嘅女人唔係唔靚，靚，但煩！」

鄧兆尊早前現身李婉華的頻道，被問到性生活，他竟說：「冇呢啲嘢㗎喇！有需求咪入紙囉，申請等我儲定啲能量同你開始。」（YouTube@李婉華 Anita Lee）

但之後鄧兆尊亮相另一網台節目，與江美儀、吳家樂、謝遜搭檔主持，再被問起性生活時，他又改口風指在李婉華節目只是講笑：「梗係啦，唔通話畀佢聽日日都有能量？出唔到街㗎喇！」吳家樂再追問他是否冇性生活，追求心靈滿足，他表示：「我追求心靈嘅滿足。」作為女性的江美儀卻指：「你三個女人，梗有啲嘢嘅！」兆尊竟說：「監獄裡嘅人每一日都諗咩呢？每一日都諗逃獄呀！點會仲諗監獄有咩食呀？」

江美儀再問，即使兆尊無需要，三位女伴可能都有需要，鄧兆尊則笑言：「有需要要講先得㗎嘛，你唔講我點知你有需要？」被問到女伴會如何表達，鄧兆尊說：「好易㗎啫，試過啦，無啦啦返屋企，開門，咦？點解着喱士睡衣瞓喺個廳度？我閂門就走喇，撞鬼呀！閂門走，已經好攰，拖住疲乏身軀返到嚟，望到，閂門，走喇！」幾位主持都拍手大笑，家樂則指兆尊投訴女方唔表達，但表達完他又閂門走，他於是解釋：「退後啫，點都要開返道門，明唔明呀？我諗住睇錯啫，再開，哎呀，喺度呀？冇辦法啦，咁嚟囉，但第一樣搏自己睇錯先。」

外界可能羨慕鄧兆尊艷福無邊，但當事人卻說：「監獄裡嘅人每一日都諗咩呢？每一日都諗逃獄呀！點會仲諗監獄有咩食呀？」（YouTube@娛樂好好玩）

鄧兆尊非常生動地講起自己一回家驚見女友著喱士睡衣躺在梳化上的情境，他說：「我閂門就走喇，撞鬼呀！」其餘幾位拍檔即大笑。（YouTube@娛樂好好玩）

而近日，鄧兆尊還有另一條片返hit，當時他擔任《超級無敵獎門人 終極篇》嘉賓，節目中，「獎門人」曾志偉問嘉賓們捱窮的經歷，笑言：「估唔到『祥哥』你都捱過窮。」鄧兆尊：「有......」坐在旁邊的陳彥行就帶嘲諷的意味，問：「你最窮嘅時候戶口得一億呀？」「獎老」林曉峰說：「你啲問題都幾尖銳喎。」陳彥行續說：「陳X聰話佢最窮嗰時搵得一億呀嘛。」鄧兆尊回答：「我冇佢咁靚仔呀嘛。」

曾志偉問嘉賓們捱窮的經歷。（《超級無敵獎門人 終極篇》截圖）

陳彥行帶嘲諷的意味問鄧兆尊：「你最窮嘅時候戶口得一億呀？」（《超級無敵獎門人 終極篇》截圖）

曾志偉又問道：「咁你最窮嗰時係點？」鄧兆尊回答：「去讀書嗰陣時（喺加拿大），因為開頭要喺親戚度寄住，升咗大學就自己搬出嚟住。但係同屋企人講話，咁啲使費係比香港高，佢唔信你。最後我哋用每一個月佢寄嚟嘅錢，租咗一間房，之後做送餐，買咗架車。」後來祥嫂到加拿大探望鄧兆尊時，就出現了這個情況。「一見到我，就『呢架咩嚟？！』嗰時係一九七幾年，揸揸吓車會突然間有舊嘢跌出嚟，等一陣執返佢先。再睇埋間房，佢就對住我喊，間房係冇家俬，淨係得一張床褥同一個雪櫃。佢問我：『你住咗幾耐？』我答：『咪一開始到而家。』佢就大喊，之後我就多咗間5,000呎大屋啦。」

鄧兆尊欲言又止。（《超級無敵獎門人 終極篇》截圖）

鄧兆尊表示，當年母親見到他的「窮樣」時受到好大震撼。（《超級無敵獎門人 終極篇》截圖）