BOB林盛斌三女能文能舞又得獎　曾赴歐洲鋼琴豎琴連奪冠軍

圈中多仔公林盛斌（Bob）與老婆黃乙頤（Pearl）07年結婚，婚後四名子女，包括大女林霏兒、二女林熹兒、三女林機兒及孻仔林道申，林太親力親為教小朋友，三女機兒有小周迅之稱，而且能文能舞，近日又在體操比賽發光發亮。



BOB林盛斌一家六口。（IG：@pearlwong）

Bob林盛斌是出名的多仔公。（IG：@bob_lamshingbun）

BOB林盛斌一家六口。（IG：@pearlwong）

去年暑假，林太Pearl曾分享三女機兒到比利時參賽獲奬，鋼琴及豎琴都同時獲冠軍，今年初，二女和三女一同在花車巡遊表演藝術體操，可謂周身刀張張勁。

BOB林盛斌三女林機兒有小周迅之稱。（IG：@pearlwong）

BOB林盛斌三女林機兒曾遠赴比利時參加音樂比賽。（IG：@pearlwong）

BOB林盛斌三女林機兒曾遠赴比利時參加音樂比賽。（IG：@pearlwong）

BOB林盛斌二女及三女林機兒參加花車巡遊。（IG：@pearlwong）

BOB林盛斌二女及三女林機兒參加花車巡遊。（IG：@pearlwong）

近日Pearl上載機兒站在頒獎台上的照片開心分享：「經歷了1460天，因為爸爸挑戰媽咪，問個女攞第一，係幾多個人裏面嘅第一？所以我決定出一個post，紀念一下！尤記得佢第一次出公開比賽， 23個人裏面，佢排第21 ，當日佢問我，我係咪做得好差？我話俾佢聽，排名只係表示你今日喺呢一班人裏面嘅表現排位，並不代表你個人質素。況且我哋係第一次比賽，慢慢努力，享受比賽，肯付出，總會有收穫。四年後的今天，佢喺38個人裏面攞冠軍，對佢係一個好大嘅肯定，而佢第一句同我講都係好開心自己有付出有收穫👏🏻👏🏻不是所有的堅持都有結果，但總有一些堅持，能從冰封的土地裡，培育出十萬朵怒放的梅花。」

BOB林盛斌三女林機兒學藝術體操多年。（IG：@pearlwong）

BOB林盛斌三女林機兒學藝術體操多年。（IG：@pearlwong）