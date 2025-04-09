「六合彩之子」入職10年每一期都買　最好運中三獎靠呢個秘技？

蔡國威昨日（08/4）為《香港國際試食節》記者會擔任司儀，會後他更率先為大家行一圈，試食會場中的各種美食佳餚，飲品。蔡國威接受《香港01》訪問時，大讚場內的美食佳餚，他說：「我聽聞今次有好多參展商，除咗試食節可以食到唔同國家同品牌之外，仲有其他嘢買，所以都幾豐富。入嚟試食完就可以幫襯。用好平嘅價錢$10就可以入場試食，係大家都win win，好開心。」

蔡國威今日（08/4）為《香港國際試食節》記者會擔任司儀。（資料圖片）

蔡國威今日（08/4）為《香港國際試食節》記者會擔任司儀。（資料圖片）

一班《中年好聲音2》參賽者都有到場。（資料圖片）

蔡國威表示，現時除有TVB工作外，亦有不同場合的司儀工作：「托賴出面嘅司儀工作都好多，好多謝客戶覺得我係一個稱職嘅司儀主持。」

講到蔡國威，必定會想起他的另一稱號「六合彩之子」。他接受訪問時，透露自己買六合彩有一個習慣。「最多中過三萬幾蚊，即係當年嘅三獎，都有十年前啦。之後都係細獎，幾千蚊到一萬蚊左右，但係唔多，間中一次咁樣。（有習慣？）我冇㗎。我自己做咁多年六合彩我好深信一樣嘢，係要中嘅話，買$10都會中！所以唔需要做咁多額外動作，只要買你心儀嘅號碼，最鍾意嗰六個號碼，之後就長期買。」他透露，自己每一期都會買，如果某一期特別多獎金時，也會加注多買幾張電腦飛。

「六合彩之子」蔡國威分享，自己買六合彩，10年來也是買同一組數字。（資料圖片）

會場行一個圈，蔡國威已經又飲又食，滿載而歸。（資料圖片）

會場行一個圈，蔡國威已經又飲又食，滿載而歸。（資料圖片）

會場行一個圈，蔡國威已經又飲又食，滿載而歸。（資料圖片）

會場行一個圈，蔡國威已經又飲又食，滿載而歸。（資料圖片）

會場行一個圈，蔡國威已經又飲又食，滿載而歸。（資料圖片）

蔡國威今日（08/4）為《香港國際試食節》記者會擔任司儀，會後他更率先為大家行一圈，試食會場中的各種美食佳餚。（資料圖片）

蔡國威今日（08/4）為《香港國際試食節》記者會擔任司儀，會後他更率先為大家行一圈，試食會場中的各種美食佳餚。（資料圖片）

蔡國威唔只主持六合彩叻，就連講馬都難唔到佢。

蔡國威近日打破冬叔夏春秋記錄，成為最長壽六合彩主持。（IG@frankiechoi828）