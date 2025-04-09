三命｜陳佩思20歲演到60歲演技搶鏡　戲外考獲藍帶開餐廳做廚神

由杜琪峯監製、銀河映像與MakerVille合拍的劇集《三命》熱播中，劇情講述男主角駱澤信橫跨三條平行時空的命運線，而飾演其母親「信媽」林寶燕的前TVB藝人陳佩思（Pancy），演技就獲讚令人眼前一亮。其實陳佩思已入行多年，曾做過兒童節目《至Net小人類》主持，卻曾被TVB裁員時裁走，不過今次她以極具感染力的表現成功搶鏡，獲網民一致盛讚有驚喜！

飾演男主角母親「信媽」林寶燕的陳佩思（Pancy），演技令人眼前一亮，獲清一色好評。（ViuTV）

陳佩思飾演男主角母親「信媽」林寶燕。（ViuTV）

觀眾讚陳佩思的演技有感染力。（ViuTV）

陳佩思已入行廿多年，近日於《三命》演出歷來最多戲份的角色。（IG@pancychan）

今次在《三命》中，陳佩思飾演「信媽」一角，由20歲演到60歲，情感層次豐富，角色令人心痛，其演出亦感動不少觀眾。她近日在社交平台發文感激外界支持，表示：「入行20年，一直做演員，得到了信媽 #林寶燕這角色，感謝 #銀河娛樂 對我的信任，感謝每一位導演和杜sir的教導，創造了信媽，看了很多很多你們的留言，每一句都記左心中，每一句都是我的動力。」她又指自己仍有許多地方需要改進，會「努力努力再努力」，希望觀眾繼續支持《三命》結局篇，並留言給她。

信媽跟蹤老公張錦程去餐廳，遠距離看著對方出軌，她在餐廳食三文治一幕獲觀眾讚有戲，指她食三文治像食刀片一樣，令人揪心。（ViuTV）

陳佩思貼出了一些觀眾讚賞的留言，表示是很大的動力，當中有人更讚她是全劇MVP！（Threads@pancychan）

陳佩思貼出了一些觀眾讚賞的留言，表示是很大的動力，當中有人更讚她是全劇MVP！（Threads@pancychan）

現年40歲的陳佩思為TVB第18期藝員訓練班出身，與胡定欣、黎諾懿為同期。她出道初期主要主持兒童節目，包括《至Net小人類》、《放學ICU》、《問問Master Joe》等，偶有參演劇集但多為閒角。2012年她遇上TVB裁員潮被解僱，其後轉戰香港電視（HKTV），可惜電視台未獲發牌，星途再受阻。

陳佩思曾是《放學ICU》主持。（TVB）

陳佩思與幾位兒童節目同事聚會。（IG@pancychan）

陳佩思被TVB裁走後，曾加入HKTV。（IG@pancychan）

演藝之路幾經波折，陳佩思並未放棄。她曾試過誤服藥物入ICU，亦曾捲入直銷公司騙案損失六位數，但始終堅持演戲初心，甚至曾向媒體表示「唔介意做醜女或臨記」。她的轉捩點來自2016年，杜琪峯執導電影《三人行》的一場護士客串戲，因臨場被加對白，她把握機會而獲得杜琪峯賞識，繼而成為銀河映像「親生女」，先後參演《七人樂隊》、《命案》及《三命》等作品，而早前在Netflix及TVB播映的《太陽星辰》，她亦有份演出。

曾表示不介意做臨記、醜女的陳佩思，因《三人行》的一場護士客串戲，臨場被加對白，獲杜琪峯賞識！（IG@pancychan）

鄭保瑞導演的《命案》，陳佩思亦有份參與。（IG@pancychan）

除演戲外，陳佩思亦有多方發展，曾開設時裝店、零食店，後因拍攝榴槤廣告而結識馬來西亞出口商，進一步經營榴槤零售與批發生意，創立品牌「榴槤皇后」。近年她更遠赴泰國藍帶廚藝學校進修，完成九個月法國菜文憑課程，現時與朋友合資開餐廳。上月餐廳新開張，她親身落場，為了準備食材一日企足13小時，非常落力。

陳佩思因拍攝榴槤廣告而結識馬來西亞出口商，進一步經營榴槤零售與批發生意，創立品牌「榴槤皇后」。（IG@pancychan）

陳佩思去年完成了為期九個月的法國花文憑課程。（IG@pancychan）