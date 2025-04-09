何猷君現身哈佛建議留學生回國發展　英文演講：留美不會有多驕傲

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario)年輕有為，在去年成功帶領公司競威武集團（NIP GROUP)在美國納斯達克（NASDAQ)掛牌上市，成為亞洲最年輕在納斯達克掛牌上市的創辦人。在電競事業上做得有聲有色的他，近日就獲邀現身哈佛大學出席中國論壇演講，在活動上他全程以英文作交流，還以自身經歷告訴留學生應選擇回國發展，獲網民激讚完完全全盡現了一位成功人士的心胸與眼界，是一位三觀正確的聰明人。

何猷君持有14.2%的電競公司競威武集團（NIP Group）去年正式在美國納斯達克證券交易所掛牌敲鐘上市。（IG@momomarioho）

畢業於麻省理工大學的何猷君，在出席哈佛大學中國論壇活動時，針對有留學生關於回國或留美發展的提問時，他就以過來人身份為留學生們作出解答，全程以英文作回答，口音、咬字、語調都非常出色，一口流利英文再次獲網民激讚。

何猷君展現了成功人士獨特的自信魅力。（微博圖片）

何猷君成最年輕納斯達克上市公司創始人。（何猷君微博圖片）

而針對留學生的問題，何猷君就顯得特別有自信地表示：「我當時也被邀請留在美國，我堅信擁有美國最好的教育，真的能讓我在這裡過得很好，但實際上我選擇了另一種方式，回國。我的建議是你們都應該回國，我完全有偏見，因為你們是一些最聰明的，是我們國家培養出來最聰明的人，我會告訴你一個邏輯原因，這是公正的，我們談論「資源」，對嗎？談到生意，說到創業，你想在這裡畢業，使用你的資源並構建你的資源，在這種環境下從零開始，我相信你知道一堆中國的叔叔阿姨，那個更容易？所以，說我留在美國了並不會有多麼的驕傲，我在美國有工作。你可以回去利用你的關係和資源，你的朋友你的父母為你建造的，不要讓它浪費掉，做一些成功的事，然後再回來這裡敲鐘，驕傲沒有區別，你還是會覺得一切如常，希望這對你們有所幫助。」展現了成功人士獨特的自信魅力。

何猷君是一位非常聰明的商人。（何猷君微博圖片）