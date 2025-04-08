王祖藍與李璧琦合作為醫院週年慶推出主題曲　仲有鄭國江老師填詞

播道醫院為慶祝成立60週年院慶特別邀請了重量級團隊創作了60週年院慶主題曲，包括由香港作曲家及作詞家協會主席陳永華教授, JP作曲、著名填詞人鄭國江老師填詞，並邀請了藝人之家成員王祖藍及李璧琦，以及ACM香港基督徒音樂事工協會之兒童詩班合唱，為60週年院慶揭開序幕。主題曲將於4月中旬推出，請大家密切期待！

王祖藍與李璧琦合作為醫院週年慶推出主題曲。

主題曲由香港作曲家及作詞家協會主席陳永華教授, JP作曲、著名填詞人鄭國江老師填詞。

陳永華教授與鄭國江老師合作多年，今次再度合作為播道醫院創作60週年院慶主題曲，雙方默契十足；而鄭國江老師更稱這首歌是他的壓卷之作，讓這首主題曲更添意義。百忙之中抽空錄音的祖藍與璧琦，由於錄音當日時間非常緊迫，所以他們已預先把整首歌練習純熟，祖藍更邀請囡囡暫時充當兒童詩班的小朋友，陪他在家中練習，因此整個錄音過程非常順利。祖藍表示很榮幸能在播道醫院60週年，藉著這首歌為醫護人員多年的付出、堅持及愛，貢獻一點力量。他更指陳永華教授是他中學時校際音樂比賽的評判，而鄭國江老師更是在詞壇中享負盛名的人物，所以能與他們合作，實在與有榮焉。璧琦則曾有親友在醫院中得到院牧的關懷，以及護士體貼的服侍，讓她對播道醫院感覺親切。對於今次能與重量級團隊合作，更令她感到興奮及感恩。

王祖藍更邀請囡囡暫時充當兒童詩班的小朋友，陪他在家中練習，因此整個錄音過程非常順利。