亞洲第一天團五月天光榮返場即加場　與香港歌迷履行「五月之約」

「全滿思念！全城五月天！五月之約！繼續狂歡！」

亞洲第一天團「五月天」今年5月9、10、11日五月如約、光榮返場，舉行三場《MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG 五月天 [#5525 回到那一天] 25週年巡迴演唱會 香港站 · 展新啟航版》，今次五月天更進駐可容約五萬觀眾的新場地，成為首支於「啟德主場館」開唱的亞洲樂團，與香港樂迷齊慶祝出道25週年。三場演唱會門票早前開售，已火速完售。感謝樂迷支持，官方昨晚於社交平台，公佈加場喜訊，宣佈將於5月13日加開一場，五月之約、繼續獅子山下如約再聚，與五迷啟德繼續狂歡！

今次五月天更進駐可容約五萬觀眾的新場地，成為首支於「啟德主場館」開唱的亞洲樂團。(公關提供)

官方正式公佈，5月13日的加場演唱會門票將於4月10日中午12時正於Cityline.com公開發售，不設售票處。每張票價分別為：港幣HK$1,855 / HK$1,555 / HK$1,355 / HK$1,155 / HK$955 / HK$755 / HK$555。而早前開售的5月9、10、11日三場演唱會門票開售不久，隨即火速售罄，未能成功撲飛的樂迷敬請留意，把握機會準備撲飛吧！

官方正式公佈，加開5月13日一場。(公關提供)

全新場地 全面再升級 與五迷細訴25年來點滴

五月天於日前3月29日成團日，斥資千萬美金，帶著巨型五球、華麗舞台以及環場巴士到達拉斯維加斯Allegiant Stadium，獻上最頂級規格，給你最好最完整的5525《回到那一天》25週年巡迴演唱會美國站成團快樂版，亦成為首支華人樂團登上Allegiant Stadium開唱的歌手，與歌迷歡慶成團日。

五月天於日前3月29日成團日，斥資千萬美金，帶著巨型五球、華麗舞台以及環場巴士到達拉斯維加斯Allegiant Stadium。(公關提供)

由特高娛樂、大岳娛樂、LIVE NATIONTAIWAN主辦，相信音樂協辦 的《MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG 五月天 [#5525 回到那一天] 25週年巡迴演唱會 香港站 · 展新啟航版》。五月天將帶著全面升級的5525香港站再度降臨，舞台將全面升級，巨型五球舞台設計，打造震撼的視覺效果，搭配頂級聲光技術，於啟德主場館與樂迷展開一場高規格鉅獻。五月天期待與五迷在新場館展開新啟航之旅，於獅子山下再乾一杯，互相細訴出道25週年的點滴。

五月天將帶著全面升級的5525香港站再度降臨，舞台將全面升級，巨型五球舞台設計，打造震撼的視覺效果，搭配頂級聲光技術，於啟德主場館與樂迷展開一場高規格鉅獻。(公關提供)

MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG



五月天 [ #5525 回到那一天 ] 25週年巡迴演唱會香港站 · 展新啟航版



演出日期：(加場)2025年5月13日、(完售)2025年5月9日(五)、10日(六)、11日(日)



地點：啟德主場館



演出時間：晚上7時

