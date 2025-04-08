三命・專訪｜陳佩思人生不斷地錯　張錦程唔嫌戲份少但拍到煩

「劇中我色係幫人睇相，但好多嘢都計唔到，最緊要係點忠於自己。」張錦程說。（陳順禎攝）

杜琪峰以監製身份回歸港劇，並以電影製作模式拍攝《三命》，蘇家樂為了駱澤信一角，經歷了8次試鏡、拍到有「鬼剃頭」； 反觀陳佩思因杜Sir一句「諗唔到邊個做」而獲得駱澤信之母角色，駱澤信之父的角色，杜Sir只說了句「戲份不多，不過佢肯做咪做囉」，張錦程就此接下了；而成年版駱澤信由陳國邦飾演，由監製朱淑儀直接欽點。

首次做銀河映像的實驗品，陳國邦感受深多。（陳順禎攝）

談及拍攝感受，張錦程坦言「煩」，他的煩是在妝容上。「因為每個角色都有少少變化，整頭化妝仲煩過啲女，啲鬚長定短，成日都有呢啲細節上調整。」陳佩思由少女演到老年，初初試妝時曾畫上皺紋，結果太《《歡樂今宵》，最後決定由形態入手；陳國邦同樣認為角色複雜，但演員生涯能遇上死好多細胞的角色、劇本，的確十分過癮。 「人生或人性本身已經好好玩，喜怒哀樂灌穿我哋人生，今次喺平行時空，去體會一個人因遇到一件事而轉變了佢嘅生命，但其實依然係嗰個人，只不過對同一件事嘅睇法唔同咗，咁呢個係⋯作為演員，遇到一個要死咁多腦細胞嘅角色係好enjoy嘅一件事。」

張錦程劇中的每一命都有細微的變化，他說化妝時間比女演員更耐。

陳佩思因拍榴槤廣告而認識馬來西亞出口商，後經營榴槤批發生意，兩年前到曼谷藍帶廚藝學校報讀9個月課程，與朋友合資的餐廳今年開業。（陳順禎攝）

陳佩思藉參加模特兒比賽入行，曾因欠債而迫於在杜Sir執導的電影《三人行》中當一個行行企企沒名字的角色，如果命運能選擇的話，陳佩思笑言自己的人生就是不斷地錯，大多數時間都衝動行事。「撞到頭崩額裂先知原來出事，換來係而家做所有嘢都好慬慎。」張錦程認為人類本是麻煩的生物，所以無論選攝是什麼，最緊要是忠於自己，亦不要傷害他人；陳國邦與不少人都會常有「如果唔係咁，可能會更好」的想法，但經歷過《三命》他對生命有了另一番見解：「如果唔係咁，未必會更差，可能更差，無論錯或錯，都要接受。」

陳佩思說這幕一家三口的戲份因為玩構圖所以拍攝時間長，但效果極為滿意。

陳國邦首次與杜sir合作，他表示如果銀河映像是一個實驗的話，自己會毫不猶豫送上門做實驗品，作為演員，能夠遇上一個死好多腦細胞的角色，確是可遇不可求，甚至在訪問中只係輕輕一提死最多細胞一場，陳國邦都要死忍才不至於淚崩。「有場戲我會用靈魂出竅去形容，漫畫家條線，有場戲係大家慶祝我作品大賣，我收電話出去聽，然後發生咗件事，再返去呢個景，所有人唔見晒，但啲慶祝嘅佈置依然喺度，個人係空洞到裝唔到任何嘢，到我返房拎起支筆去畫畫，透過支筆去舒發情緒，呢個戲能夠令我動用咁多腦細胞真係好好玩。」