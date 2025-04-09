Coldplay演唱會｜網民買2千蚊飛睇後台職員　秒變睇「crewplay」

英國天團Coldplay昨日（8日）於啟德體育園舉辦香港演唱會《Music of the Spheres》，作為第一個單位於啟德辦演唱會，即使之前場館做過不少的測試，但仍然會有「甩漏」。Coldplay的演唱會門票一公開及售就已經被搶購一空，雖然之後有一些表明是「視線受阻」的位置，但有買了這些門票的觀眾卻很「勞氣」。

最後Marf重唱多次。（鍾冠全 攝）

全場爆滿。（鍾冠全 攝）

到底為什麼這些觀眾會這樣生氣？原來是因為在演唱會中他們買了視線不良的位置，雖然他們都知道有機會看不清演唱會，但就沒想過會是「負角度」。有觀眾在社交平台發文表示自己與大家看的Coldplay演唱會有所不同：「3月加推左一堆位既時間唸住終於俾我買到點知原來係個大伏！203區BB排，黎緊既3個幾鐘我可以好好觀察下啲crew既走位。」更指買的位是欣賞職員，有網民即取笑他看的是「crewplay」。

有觀眾在社交平台發文表示自己與大家看的Coldplay演唱會有所不同。(thread圖片)

原來是因為在演唱會中他們買了視線不良的位置。(thread圖片)

這位觀眾繼續表示買的時候已經知道是「視線受阻」，但就沒想過是這樣：「一開始買既時候見到$2099本身唸住可能係同個台平排果種視線受阻，點知原來係負角度睇show 如果呢個位係賣1399/1599我都算，大佬2099俾啲咁既野我睇？冇X病嘛？重點要講3次 2099 2099 2099 行過路過可以黎笑X me。」隨即有網民發問：「二千睇後台，買票時有冇講明？」而這位觀眾就表示買的時候只有說明是視線受阻。