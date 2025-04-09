黃修平、鍾雪瑩及吳祉昊共享聾人文化　兼分享電影的創作歷程

CHAT六廠（六廠紡織文化藝術館）秉持「屬於大家的紡織文化藝術館」願景，去年首推由一聾一健導賞員帶領的「共融導賞之旅」。鑒於反應熱烈，CHAT六廠再於藝術週尾聲宣佈於2025年4月20日推出全新「共融導賞之旅」體驗，涵蓋年度特別展示「忙碌的針線：香港的布面綴飾工藝」中三個有關「香港製造」的香港手工藝小故事。

鑒於反應熱烈，CHAT六廠再於藝術週尾聲宣佈於2025年4月20日推出全新「共融導賞之旅」體驗。(公關提供)

在第二期的導賞之旅中，內容從香港紡織工業歷史延伸至本地工藝發展。為更活靈活現地演繹「忙碌的針線」中的故事元素，一聾一健的導賞員將以粵語和香港手語進行雙語角色扮演，結合手部動作與豐富的面部表情，為觀眾帶來融合視覺、聽覺與觸覺的互動體驗，擴闊對紡織文化的認識和想像。

在第二期的導賞之旅中，內容從香港紡織工業歷史延伸至本地工藝發展。(公關提供)

導賞團與熱播電影《看我今天怎麼說》共享聾人文化與聾健協作的主題。為此， CHAT六廠藉着該電影所探討的相同議題，特別舉辦「共融導賞之旅」預覽活動，以聾健協作的精神作為切入點，正式推出全新第二期「共融導賞之旅」，旨在以藝術為橋樑，促進社會對聾人文化的理解與欣賞，體現CHAT六廠「藝術屬於每一個人」的核心理念及多元共融社區的使命。活動當日更發佈全新手語詞彙，為聾人文化交流增添新意。

導賞團與熱播電影《看我今天怎麼說》共享聾人文化與聾健協作的主題。(公關提供)

以電影為引，深度探索聾健協作與藝術之美

CHAT六廠於上月底3月30日舉行《看我今天怎麼說》放映及分享會，並邀來電影導演黃修平、演員鍾雪瑩及吳祉昊，在CHAT六廠副策展人羅璧如的主持下，分享這部近期備受矚目的電影的創作歷程，剖析聾人文化在藝術中的獨特魅力。對談聚焦如何在電影中融入聾人視角、演員學習手語及角色詮釋的挑戰，以及拍攝過程中與聾人文化相關的真實經歷與趣事，引領大家從藝術角度重新認識聾人文化的美感與價值。

CHAT六廠於上月底3月30日舉行《看我今天怎麼說》放映及分享會，並邀來電影導演黃修平、演員鍾雪瑩及吳祉昊。(公關提供)

此外，演員更一同率先體驗CHAT六廠全新的「共融導賞之旅」，並即席示範導賞團中「CHAT六廠」、「香港製造」、「工藝」等手語詞語，生動展示手語和藝術的融合；他們更親手將限量版CHAT六廠與《看我今天怎麼說》聯乘簽名明信片送給當日參加者，為活動增添獨特紀念價值。

演員更一同率先體驗CHAT六廠全新的「共融導賞之旅」。(公關提供)

CHAT六廠副策展人羅璧如表示：「『共融導賞之旅』希望能透過邀請不同能力的人士成為博物館的内容提供者，設計革新的體驗，挑戰觀眾對傳統展覽及導賞團側重視覺及單向溝通的刻板印象。籍着紡織品親和又多元的材質以及與日常生活的緊密關聯，我們希望能以生動的方式演活展品背後的人文故事，開拓觀眾對紡織文化藝術館的想像！」

『共融導賞之旅』希望能透過邀請不同能力的人士成為博物館的内容提供者，設計革新的體驗，挑戰觀眾對傳統展覽及導賞團側重視覺及單向溝通的刻板印象。(公關提供)

提倡多元參與，為聾人提供博物館工作機會

CHAT六廠希望向實現零障礙的藝術文化交流再邁進一步，促進聾健之間的協作與理解，同時鼓勵不同背景及聽力程度的聾人參與導賞員訓練計劃，加入博物館工作，通過手語教育大眾，回饋社會。第二期「共融導賞團」將於4月20日起逢星期日舉行，任何年齡的公眾人士無需預約便可免費參與，不僅能深入了解香港紡織歷史和文化，還可學習基本手語詞彙，感受文化多樣性，學習包容、理解及欣賞社會中不同社群。