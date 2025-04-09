影帝夫妻約視帝旅遊光顧小店曝真實人品　息影氣質港姐冠軍罕露面

現年61歲的影帝劉青雲與港姐冠軍，57歲的老婆郭藹明在1998年結婚至今踏入27年，夫妻倆多年來一直恩愛如昔，經常出雙入對，是圈中的模範夫妻。早已淡出幕前的郭藹明甚少公開露面，他們作風一向低調，生活十分貼地，兩人亦不只一次被網民於平民小店或在街頭偶遇。日前他們夫妻倆就在內地一家餐廳被偶遇，同行還有視帝好友黎耀祥。

郭藹明（VCG）

提起太太郭藹明劉青雲總係甜絲絲。（視覺中國）

郭藹明（VCG）

劉青雲與郭藹明月前跟黎耀祥夫婦聚會。(抖音截圖)

劉青雲與老婆郭藹明以及一班小朋友合照。(小紅書)

日前有不止一位網民於社交網分享了在餐廳偶遇劉青雲與郭藹明的照片，其中一位是餐廳的老闆出帖寫道：「誰敢信！劉青雲和黎耀祥來我們餐廳干飯啦！今天中午接到電話預約說要來吃飯，誰知道人一來是劉青雲老師和黎耀祥老師一行啊！郭藹明姐姐巨美巨有氣質！他們都好溫柔好有禮貌呀！說我們的手抓肉味道驚艷進行了空盤行動，我還和他們分享了我們獨家設計的文創，他們誇文創有趣，揮手作別的時候他們還誇我可愛來著，太開心啦！但是我沒好意思要合影，其他客人拍到了照片，我厚臉皮要了過來。」

劉青雲與郭藹明。(小紅書)

黎耀祥。(小紅書)

劉青雲與郭藹明以及黎耀祥。(小紅書)

另外有一名網民就是在當地接待他們的導遊，分享了與他們的合照，留言寫道：「視帝影後組團遊伊犁！這是什麽神仙陣容？視帝：黎耀祥，影帝：劉青雲，苗翠花：郭藹明，還有梁耀蓮小姐，四位大咖在我司專屬接待下暢玩新疆伊犁」，原來今次他們幾個是一起到新疆旅遊。

劉青雲與郭藹明以及黎耀祥一起遊新疆。(小紅書)

劉青雲遊新疆。(小紅書)