萬人迷被重提22年前婚外情屬實　前性感助理稱對抗碧咸夫婦需勇氣

萬人迷碧咸（David Beckham）與Victoria結婚多年恩愛如初，不過碧咸於2023年的Netflix紀錄片中談到婚外情，指當時事件惹傳媒關注，被狗仔隊搞垮了生活，令他非常難受。跟碧咸傳緋聞的前助理Rebecca Loos日前接受澳洲新聞節目訪問時，堅持自己從未說謊，儘管碧咸抱嗤之以鼻的態度，婚外情都是真的。

碧咸多年前曾與前助理傳出婚外情。（IG圖片）

碧咸於2003年到西班牙效力皇家馬德里球會後不久，就傳出與當時的助理Rebecca Loos傳出婚外情。而女方在2004年接受媒體訪問時，表示兩人前後維持了5個月的關係，但碧咸卻否認到底。Rebecca日前受訪時重申，碧咸趁老婆Victoria出城時，邀請她到酒店，而最後自己亦同意了：「我覺得我是中了他的佈局，兩個星期過後我們一起參加朗拿度（Ronaldo）的生日派對，人家身邊換了一個漂亮的模特兒，我的感覺是，『喔，這對我真的很難熬。』我內心想，『我不明白怎麼會這樣。』，之後我恍然大悟，我只是被玩弄的人。」

前助理Rebecca Loos。（Getty Images）

Rebecca堅稱與碧咸的婚外情屬實。（Getty Images)

Rebecca直言多年來都不曾退縮，病指要對抗碧咸夫婦需要非常大勇氣，因為兩人時最有影響力的夫婦，更擁有足夠財力聘請最好的公關團隊及最好的律師。碧咸當時在紀錄片中罕有重提出軌事件，不過沒有公開對象身分，對於Rebecca多年來多次重提事件，碧咸夫婦並沒有做出回應，但有大批網民批評Rebecca的做法。