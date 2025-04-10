50億票房混血女星素顏生圖勁靚女　曾被提出潛規則要求霸氣KO對方

提起盧靖姍（Celina Jade）這個名字，觀眾或許不會立刻想起她是誰，但若看到她的樣子，相信大家一定不會感到陌生。現年39歲的盧靖姍，在香港土生土長，早年憑電影《狼牙》出道，飾演女主角女警曉禾嶄露頭角，其後又曾參演《戰狼II》，電影當年狂收逾50億票房，因而有「50億女主」稱號。2019年，她與前韓團Super Junior中國成員韓庚結婚，婚後育有一女，產後極速修身復出，近期憑藉《乘風破浪4》（浪姐4）及夫妻檔拍攝真人騷節目《妻子的浪漫旅行2025》而人氣飆升。

大家望清楚，吳京戲中帶着狼牙的頸鍊，那時候他已經萌起他的《戰狼》夢，十年後他亦成功憑電影一躍成為巨星，更帶挈身旁的盧靖姍，成為億萬票房女主角。（《狼牙》劇照）

盧靖姍很喜歡《戰狼II》的角色，爽直男仔頭，最喜歡戲中一句對白︰「在這裡我不是女人，我是醫生！」完全表達角色的硬朗。（《戰狼II》劇照）

盧靖姍於2019年與前韓團Super Junior中國成員韓庚結婚，婚後育有一女，一家三口美滿幸福。（IG@celinajade）

韓庚和盧靖姍夫妻檔拍攝真人騷節目《妻子的浪漫旅行2025》而人氣飆升。。（《妻子的浪漫旅行2025》微博圖片）

近日，盧靖姍搭地鐵時被偶遇，本身是混血兒的她，擁有標緻五官，無懼素顏示人，且友善與粉絲合照。相中，盧靖姍身穿白色V領T恤搭配全身牛仔套裝，簡約又不失個性。該網民興奮分享道：「對面坐着的姐姐好像盧靖姍！（臉盲不敢認，直到聽到姐姐有講普通話，聲音好溫柔，激動了一路！沒敢在車上發作，怕引起不便打擾大家和姐姐，硬憋一路到羅湖 （看一路美女）。」該網民最後鼓起勇氣問可不可以合照，她說盧靖姍不但親切答應，還主動提議到人少的地方拍攝，避免打擾其他乘客，並激讚：最近看妻子旅行就狠狠圈粉，能力強又溫柔又美麗誰會不愛。」

盧靖姍搭地鐵時被偶遇。（小紅書圖片）

無懼素顏示人，且態度親切、友善。（小紅書圖片）

該帖文一出，隨即引來網民熱議，除了羨慕外，也紛紛留言大讚：「素顏啊！狀態超好」、「好鬆弛好有氣質」、「太美了 好優雅」、「真的好美」、「哇 好親切」、「她好鬆弛，素顏也没有拒絕合影」。事實上，盧靖姍不僅外貌出眾，更是學霸級人物。她曾在節目中提到自己從小在香港長大，14歲離家跑到美國和姑姑住，學了半年的西班牙語，之後轉學到倫敦政治經濟學院（LSE），獲得管理學士學位，並以一級榮譽畢業。而且在社交網見她對身材管理嚴格，Fit到爆。

盧靖姍Fit到爆。（IG@celinajade）

散發女人味。（IG@celinajade）

此外，盧靖姍還曾參演過數部歐美影劇，其中最讓人所熟知的就是美劇《綠箭俠》中「Shado」一角；而早於15歲時，盧靖姍就被小室哲哉看中簽下，成為當時5個被選上的香港人其中之一，成為安室奈美惠的師妹，但她不想放棄學業而中途離開。而盧父Roy Horan（藝名：路易士）則是美國功夫演員，曾參演李小龍遺作《死亡遊戲》的續集《死亡塔》，並與成龍交手，背景相當「猛料」。

盧靖姍是香港土生土長的混血兒。（IG@celinajade）

駕馭到任何造型。（IG@celinajade）

盧靖姍近年活躍於幕前，除了影視作品，亦因真人騷展現真性情而圈粉無數。她曾透露在未成名時，遭遇幕後人員提出潛規則要求。她直言不諱在美國發展很不容易，荷里活娛樂圈既骯髒又黑暗。有次一位知名製片人約她喝咖啡。她早聽聞對方喜歡玩弄女性，但這不是她的作風，所以特意訂了酒店咖啡廳的座位。沒想到對方竟說咖啡廳沒位置，要他直接上房間，還露骨地問：「你想成名，願意付出什麼？」當時盧靖姍以一句我當即回敬：「我願意很努力成為一個好演員」霸氣擊退對方。