瑪姬主持校園節目走訪90間中小學　工作變深度遊發掘更多鮮為人知

最近由瑪姬主持的校園節目在學界大獲好評，不經不覺已經走訪了全港接近90間中小學。而於ViuTV熱播的《學界Create, Like and Share》亦載譽歸來，剛剛展開第二季，於逢星期日早上十點播出。

最近由瑪姬主持的校園節目在學界大獲好評，不經不覺已經走訪了全港接近90間中小學。(公關提供)

瑪姬表示拍攝過程中有很多難忘經歷，仲第一次踏足沙頭角：「其中有一集我哋成個團隊要申請禁區紙去沙頭角採訪全港最北嘅小學，校長仲特登帶我哋去咗中英街同埋全港最長嘅碼頭『沙頭角碼頭』拍攝，之後行咗去沙頭角最東嘅『沙頭角之角』，企喺當年清朝官員題詩而立嘅石碑前做訪問，簡直係寓工作於深度遊。」

瑪姬表示拍攝過程中有很多難忘經歷，仲第一次踏足沙頭角。(公關提供)

瑪姬表示拍攝過程中有很多難忘經歷，仲第一次踏足沙頭角。(公關提供)

此外，瑪姬在市區學校亦發掘到鮮為人知的寶藏，一間在銅鑼灣的中學讓她猶如走進博物館一樣大開眼界：「我喺佢哋有近百年歷史、被評為一級歷史建築嘅禮堂訪問校長，地下係罕有以斜坡設計，而樓上balcony每張木座椅都係古董，成個氣氛真係好啱拍電影同MV。之後仲了解到原來當年好多著名學者文人包括：郭沫若、茅盾、錢穆、唐君毅、饒宗頤都曾經喺呢個禮堂演講，甚至連魯迅嘅追思會都係喺呢度舉行，令我訪問時都即刻肅然起敬。」

瑪姬在市區學校亦發掘到鮮為人知的寶藏，一間在銅鑼灣的中學讓她猶如走進博物館一樣大開眼界。(公關提供)

瑪姬在市區學校亦發掘到鮮為人知的寶藏，一間在銅鑼灣的中學讓她猶如走進博物館一樣大開眼界。(公關提供)

在走訪不同校園的過程中，瑪姬留意到現時學校都十分重視體育發展，投放資源讓學生有全面發展，大感羨慕：「我曾經喺天水圍一間小學同小朋友一齊玩飛索滑翔，再上二樓玩游繩下降，差啲以為自己去咗芭堤雅！另外，有學校興建落地玻璃健身室畀學生隨時可以做gym；有學校喺有蓋操場起一個仿真雪溜冰場；有學校將放學後嘅圖書館化身做日本劍道場；甚至有學校將課室改建成單車房，仲邀請埋世界冠軍黃金寶每個星期嚟訓練學生，而家嘅同學仔真係好幸福。」

在走訪不同校園的過程中，瑪姬留意到現時學校都十分重視體育發展，投放資源讓學生有全面發展。(公關提供)