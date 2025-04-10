一代打女路人視覺曝真實狀態完全看不出年齡　當年一原因選擇息影

現年55歲的梁琤於1990年曾參加亞洲小姐，雖未能晉身決賽十強，但其後得到電影監製賞識，主演其首部香港電影《黑貓》，從此打開銀色旅途，梁琤還憑飾演片中「Erica」一角獲得1992年《第11屆香港電影金像獎》「最佳新演員」獎，之後也先後參與多套動作電影，奠定其打女形象。近年，梁琤轉戰內地發展，並積極經營社交平台，不時拍片分享近況及穿搭心得。日前國慶節，梁琤就在社交平台分享了她假期出去玩的穿搭。

梁琤憑處女電影《黑貓》中飾演「Erica」一角，獲得1992年《第11屆香港電影金像獎》「最佳新演員」獎。（《黑貓》電影截圖）

當年的梁琤形象硬朗。（網上圖片）

當年的梁琤形象硬朗。（網上圖片）

日前有網民於內地街頭偶遇梁琤，並把她的路人視覺生圖放到社交網上分享，以「最魔幻的15分鐘，偶遇香港明星梁琤姐姐」為標題，留言寫道：「前兩天在大良金榜街閒逛，一抬頭居然看到梁琤！！本人又高又瘦，氣質勁好，完全看不出年齡，她超nice，主動和街坊打招呼，還笑著讓我拍照～果然TVB出來的明星就是接地氣！#現場拍攝 #拍戲現場 #偶遇明星 #梁琤 #順德 #路人視角」。當時梁琤正在進行拍攝工作，穿上牛仔褸配牛仔裙的她看來年輕又時尚，無論樣貌身材都keep得好好，在原相機之下狀態絕佳。

梁琤路人視覺。(小紅書)

梁琤路人視覺。(小紅書)

梁琤在1995年拍攝電影《影子敵人》時，卻意外被燒傷入院，需要接受植皮治療和休養數月，手腕至今留下疤痕，並對她留下陰影；其後梁琤轉戰電視圈，積極改變以往硬朗形象，《烈火雄心》、《金枝慾孽》等劇集令她成功入屋；可惜之後爸爸不幸患上癌症，孝順的梁琤不惜花費七位數醫療費，更為了照顧父親，選擇息影，陪父親四處醫病，但其父最後也是不敵癌魔離世。

古天樂飾演的劉海栢和梁琤飾演的駱曉翠在《烈火雄心》是一對。 （《烈火雄心》電視截圖）

2016年，她又憑《巨輪II》良母「沈美華」一角首度獲提名《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2016》「最喜愛TVB女配角」，以及第二次入圍《萬千星輝頒獎典禮2016》「最佳女配角」。（《巨輪II》劇照）