前TVB小花返港與同屆港姐聚會　曾兩年零收入嫁富貴男友苦盡甘來

現年36歲的2007年港姐季軍周美欣（Lorretta）前年與開設建築承建商公司的圈外富貴男友John結婚，婚後火速造人成功，去年10月順利誕下一女Ellery，一家三口幸福美滿。周美欣不時在社交平台分享一家三口的溫馨合照及囡囡的成長點滴，母愛滿瀉。近年定居加拿大溫哥華的周美欣，早前就帶埋囡囡一起返港，更相約昔日圈中好友聚會，日前她就與幾位同屆港姐聚會，李潔瑩在IG曬出合照，並寫道：「2007年香港小姐小聚❤️」

2007年港姐季軍周美欣（Lorretta），2023年3月與在溫哥華開設建築承建商公司的圈外男友John結婚。（IG@lowwie）

大曬長腿！（IG@lowwie）

大曬長腿！（IG@lowwie）

好Sweet！（IG@lowwie）

恩愛。（IG@lowwie）

超豪過大禮！（IG@lowwie）

過大禮陣容強勁。（IG@lowwie）

百日宴。（IG@lowwie）

一家三口幸福美滿。（IG@lowwie）

好媽媽。（IG@lowwie）

相中所見，除了周美欣同李潔瑩之外，王君馨、趙希洛、黃彥欣、鄭瑩瑩都有出席聚會，眾人又一起摸王君馨的孕肚，而周美欣亦手抱囡囡，畫面溫馨！周美欣曾在2005年參加新秀歌唱大賽溫哥華選拔賽奪得冠軍，2007年參選港姐奪得季軍，但入行多年發展平平，只拍過4部劇集，2010年離開TVB後曾嘗試做歌手，又轉投過幾間公司，可惜始終沒起色，她曾在接受訪問時自爆2010年至2012年兩年間完全零收入，要靠家人接濟。其後周美欣一度轉做模特兒，但都未能突圍而出，至2019年尾她決定返回家鄉溫哥華，並簽約當地娛樂公司，重新開始。

近日周美欣帶埋囡囡返港。（IG@lowwie）

同曹敏寶聚會。（IG@mable_cho）

2007年港姐聚會。（IG@nicgogo）

溫馨。（影片截圖）

溫馨。（IG@lowwie）

好Fit！（IG@lowwie）

2020年9月周美欣宣布與拍拖一年半的圈外男友John訂婚，但因受疫情影響，婚禮最後延至2023年舉行，去年母親節宣布佗B女，同年10月誕下囡囡，正式榮升人母！

去年宣布懷孕喜訊。（IG@lowwie）

去年宣布懷孕喜訊。（IG@lowwie）

去年宣布懷孕喜訊。（IG@lowwie）

周美欣婚後一年宣布陀B。（IG@lowwie）

婚後一年火速造人成功。（IG@lowwie）

孕照。（IG@lowwie）

囡囡在去年10月11日出世。（IG@lowwie）

一家三口合照。（IG@lowwie）

拍片餵人奶。（影片截圖）