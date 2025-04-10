「翻版梁詠琪」28歲後生10年做女團　入行4年角色搶鏡等上位

《奪命提示》日前一集講到區明妙為保前途不惜犧牲色相，而史穎喬亦初嘗扮學生妹的滋味，與區明妙一同做女團。她接受訪問時坦言扮區明妙的姊妹有壓力：「佢係真‧美少女，所以都有啲壓力。」

「翻版梁詠琪」史穎喬今次要扮18歲。（《奪命提示》劇照）

「翻版梁詠琪」史穎喬今次要扮18歲。（《奪命提示》劇照）

「翻版梁詠琪」史穎喬。（《奪命提示》劇照）

今年已經28歲的史穎喬「返老還童」做18歲確實有難度。原來她為了角色而剪了一個空氣瀏海。

史穎喬為TVB的新生代藝員，曾任職空姐的她於2020年加入TVB藝員訓練班，正式踏入演藝圈。至今入行已約有4年，她已在多部劇集中嶄露頭角，展現出色潛力。她在《香港01》的訪問中透露，自己最初在TVB屬於「底層」藝員，競爭激烈，需靠努力爭取機會。2023年，她在TVB劇集《新四十二章》中飾演夏竹姬，與陳豪、龔嘉欣等實力派演員合作，角色搶眼，被視為「上位」之作。

史穎喬曾出演《愛·回家之開心速遞》。（截圖）

史穎喬在《你好，我的大夫》的濕身演出。（截圖）

史穎喬的清新形象和自然演技備受矚目，此前她在《愛·回家之開心速遞》中飾演劇中劇《渣流灘》的女主角之一Michelle，以活潑可愛的表現贏得觀眾喜愛。她坦言，從空姐轉型演員並非易事，訓練班的嚴格課程和拍攝經驗讓她快速成長。她在《新四十二章》中演技獲肯定。在2023年劇集《羅密歐與祝英台》中更以「歡樂組」性工作者角色出現，性感又爆笑，也令人相當有印象。

史穎喬在2023年劇集《羅密歐與祝英台》中更以「歡樂組」性工作者角色出現，性感又爆笑。（截圖）