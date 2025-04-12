足球女將｜Rose Ma 曾感到自我價值低：成個月匿埋喺屋企唔見人

（陳順禎攝影）

ViuTV綜藝節目《足球女將》上月在網絡洗版，令一眾女足成員突破社交媒體框架，令觀眾對她們有更深認識，當中Rose Ma馬俊怡在節目中令人感覺耳目一新，她不是球技好，跑得最快，但觀眾透過節目可看到她的真性情。

Rose Ma當年動漫展showgirls出身，給人感覺性感及性格爽朗，但五年前曾經歷人生谷底，困在家中一整個月不出門，出門也是因為要看心理醫生，她說：「覺得大家好似睇我唔起，我好似係過街老鼠⋯⋯」

（陳順禎攝影）

為《足球女將》一星期練足六日

Rose Ma馬俊怡當日參加ViuTV綜藝節目《足球女將》，其中一個原因是她想參與一些群體活動，她對上一次參與群體活動，已是求學時期當童軍，而參與這個節目，她知道不是鬧著玩，是要認真操練，但沒想過是這麼辛苦，她說：「真係日曬雨淋，一星期練三、四日，我再自己揾人加操兩日，即係操咗六日，好辛苦，化妝師話我黑咗兩度，唔好睇我似大大份份咁，我身體好弱，真係有一、兩次差啲中暑。」

Rose Ma馬俊怡為做好《足球女將》節目，更會加操兩日，即拍攝期間一星期差不多練六日，認真犀利。

郭sir一句話差點想放棄

Rose Ma雖然落力練習但曾經一度想過放棄，就因為被郭sir的一句評語，她說：「有一次集訓，自己冇乜亮眼表現，應該係踢友誼賽，郭sir講咗句『我見唔到妳喺球隊有咩用？唔知可以擺咩位置』，嗰下聽到覺得，你講到咁不如算喇，唔踢喇，我係忍住咗無喊，嗰陣個心唔忿氣，同埋隊友鼓勵我，我自己就慢慢心態回復返嚟。」

Rose Ma曾經係當紅的showgirls 是動漫節焦點，宅男殺手。

性感只是工作一部份

Rose Ma當年因為動漫展當showgirls紅極一時，她想當模特兒全因為胞姊，胞姊是美女當過模特兒，讀書成績好，Rose Ma就相反，學業成績一般，不過胞姊就是Rose Ma的榜樣，甚至是人生導師，Rose Ma所有問題都會請教胞姊，Rose Ma自言小時候性格內向，但沒想到可以當showgirls，她說：「我行街見到啲廣告有家姐個樣，我就好想好似佢咁，我開始俾啲小目標畀自己，想喺報紙見到自己，之後又想喺雜誌見到自己，咁就一步一步咁做囉，showgirls著得性感，我只係覺得工作一部份，可能當時自己身型比較豐滿，大家就覺得我性感啫。」

Rose Ma 曾經推出過寫真集，但近年轉營當演員開始收起性感。

曾被狂迷跟踪

Rose Ma 當動漫展showgirls那幾年，令她的名字廣為人識，對她來說是甜蜜的回憶，她記得有粉絲知她愛吃榴槤，於是專誠買了一個到會場，「結果我同個粉絲，仲有幾個女仔食咗佢，食完都成身味。」

亦試過被粉絲跟踪到回家，入門口那一刻才發現，她說：「用鎖匙開門嗰下，望返轉頭見到個男人喺到，我行埋去問佢做乜？佢話想攞電話，我話唔得囉，其實當時好驚，我只係扮鎮定，其實都係成日掛住玩手機，冇留意其他嘢。」

Rose Ma當年人氣急升可以月賺6位數，但她在好景時，決定要轉營，她知道當showgirls只可以幾年，這個想法亦是她的胞姊啟發她，於是她開始當電玩KOL，亦給她行出另一條路。

（陳順禎攝影）

五年前跌入人生低谷

Rose Ma 入行後可說是順風順水，但她表示大約五年前經歷自己的人生低潮，她說：「當時發生咗啲唔好嘅事，對於我一個女仔嚟講係好難捱，我喺度諗自己以前喺咪好錯呢？做咗啲乜嘢要咁對我？我係反複咁質疑自己，唔再相信人係其中一樣，收埋自己匿埋喺屋企，我唔會見人，成個月唔出街，出街戴口罩，唔搭交通工具，唔好去人多嘅地方，會覺得大家好似睇我唔起，覺得自己好似過街老鼠，我當時好迷茫，覺得自己一文不值，（有冇睇醫生？）香港有邊個無情緒病？係好壓抑嘅，我而家努力，見返多啲人。」

Rose Ma為了《足球女將》這個節目辛苦了五個多月，她表示過程辛苦，但好有得著，她可以再享受群體運動，經歷人生低潮後遇到新相識朋友，而拍攝過程亦令她改變了性格，令她更積極面對工作。

工作態度由被動變積極

而參加拍攝《足球女將》亦令Rose Ma 接觸更多人，亦令她改變了工作心態，她說：「以前我係一個好被動嘅人，覺得做好自己就ok啦，冇乜鬥心呀，但踢波唔得架，踢波係要爭取，令個教練畀機會你，咁我覺得拍完呢個節目，我會令自己工作心態轉變，識得去爭取一啲機會。」