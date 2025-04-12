TVB金牌司儀大女真人曝光　攝影師裝束難掩42吋長腿好身材

連詩雅今日（11/04）出席性感內衣品牌活動。鄧梓峰aka.巴斯光年的大女鄧瓊芝（Natalie）也有出現！但以為她會穿上性感內衣的話就會失望，事關她不是以藝人身份，而是以攝影師身份出現。正當連詩雅正在接受傳媒訪問之際，鄧瓊芝（Natalie）就在一旁替YouTuber Emi Wong影靚相。



幫Emi Wong影相嗰個原來係鄧瓊芝（Natalie）。（葉志明 攝）

鄧瓊芝（Natalie）自己抬起支燈腳冇難度。（葉志明 攝）

好專業。（葉志明 攝）

鄧瓊芝接受《香港01》訪問時，也如爸爸一般風趣幽默。她作自我介紹，表示自己為一位DJ及攝影師。而當記者提及，也有人稱她為「巴斯光年個女」，她就笑言：「我今日嚟係影KOL同埋藝人。哈哈，爸爸都有呢個出名嘅名，由細聽到大。」

鄧瓊芝幫Emi Wong影相。（葉志明 攝）

近來有不少關於她的報道，她直言感到驚喜。「我都冇諗到，而家突然間出晒嚟，可能係因為我同爸爸出多咗嚟，同埋嚟緊有幾個訪問一齊做，所以可能因為咁多咗曝光。」出門時多了人認識？她就頗為謙虛，回說：「少少啦。」

TVB金牌司儀大女做DJ足跡遍佈全球 名校畢業擁42吋長腿身材火辣

鄧梓峰同大女鄧瓊芝（Natalie）。（IG@patrick_dunn_official）

長腿！（IG@natdunn_photography）

爸爸怎樣看待最近的曝光？她回答：「佢好保護我，但係佢為我感到開心。佢覺得如果我做得開心就得。不過，做爸爸始終有少少保護我，可能會同我講做嘢小心啲，遇到事點樣解決。」她透露，近幾年才回流香港，有部分時間都會在港居住，如果外國有工作就會到外國：「之後去上海，峇里，杜拜，都好國際化嘅。」

鄧瓊芝（Natalie）表示爸爸鄧梓峰支持她的工作。（葉志明 攝）

鄧瓊芝（Natalie）表示爸爸鄧梓峰支持她的工作。（葉志明 攝）

有時對腳太長會有煩惱。（葉志明 攝）

鄧梓峰大女鄧瓊芝（Natalie）。（葉志明 攝）

鄧梓峰大女鄧瓊芝（Natalie）。（葉志明 攝）

鄧瓊芝是一位DJ。（IG@natdunn_photography）

性感DJ！（IG@natdunn_photography）

性感DJ！（IG@natdunn_photography）

日前鄧瓊芝在IG公布最新消息，透露即將於上海、埃及、杜拜、峇里表演，令人期待！（IG截圖）

身材相當火辣。（IG@natdunn_photography）

擁有42吋長腿。（IG@natdunn_photography）

曾在美國留學。（IG@natdunn_photography）

擁有42吋長腿。（IG@natdunn_photography）

出海。（IG@natdunn_photography）