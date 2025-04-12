Coldplay演唱會｜Marf暖場演出獲洗版盛讚　長文致謝：意義重大

英國殿堂級樂隊Coldplay在啟德體育園舉行四場演唱會，女團COLLAR成員Marf（邱彥筒）脫穎而出獲欽點做暖場嘉賓，超水準演唱令人驚艷。完成演出後Marf在IG撰下長文，記錄是次夢幻之旅。



一開始公布暖場名單時，網上有不少爭議，但Marf最終憑著勁歌熱舞成功炒熱氣氛，表現獲觀眾激讚！

Marf帶了自己的跳舞團隊上台，跳唱《To’pA’ti》、《~Silencio…Shh》、《idc》、《I’m Marf-elous 》等歌曲。

Marf將《We Pray》唱成廣東話歌詞，頓令Chris高呼「Amazing」，即時煞停樂隊，要求Marf重唱一遍，令Marf受寵若驚！

COLLAR成員Marf（邱彥筒）演出令人驚艷！

Marf破天荒與Coldplay主音Chris Martin及歌手Elyanna合唱《We Pray》，特別準備了一段廣東話歌詞，獲得Chris高度讚賞「Amazing」。Marf在IG以英文寫道：「一切都發生得太快了，當我第一天準備上台時，我只能感覺到心臟在跳動，這感覺太瘋狂了……而且不真實，謝謝@coldplay❤️‍🔥我要說一千遍，因為這個機會對我來說意義重大，它肯定會對我的生活和事業產生巨大的影響。我從你們每個人身上獲得的靈感和能量是令人難以置信且無與倫比的。」

Marf上載多張COLDPLAY演唱會照片。（IG：@_marifemarife_）

Marf上載多張COLDPLAY演唱會照片。（IG：@_marifemarife_）

Marf上載多張COLDPLAY演唱會照片。（IG：@_marifemarife_）

Marf上載多張COLDPLAY演唱會照片。（IG：@_marifemarife_）

Marf上載多張COLDPLAY演唱會照片。（IG：@_marifemarife_）

連日來驚艷演出瘋狂洗版，Marf亦特別感謝所有讚賞：「最自豪的事情就應該係從大家口中見到「proud 」呢件事（誇張程度就好似代表香港出賽咁）同埋我諗冇咩開心得過我感受到呢個機會唔止對我嚟講, 而係對大部份嘅你哋嚟講都有一份大嘅意義同埋力量🤍💪🏽Here’s the lyrics from @yiufaichow就係再一次將我混亂嘅思緒 用美麗嘅詞語表達出來 文字中也滲透強大嘅能量🪼多謝你, 感激你📝嘅鼓勵同埋thank you for saying yes right away」

Marf上載多張COLDPLAY演唱會照片。（IG：@_marifemarife_）

Marf上載多張COLDPLAY演唱會照片。（IG：@_marifemarife_）

Marf上載多張COLDPLAY演唱會照片。（IG：@_marifemarife_）