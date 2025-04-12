金牌經理人黃柏高走過鬼門關　人生最後悔：錯誤灌輸溝酒模式

現年74歲，有金牌經理人之稱的黃柏高(Paco)，他於2020年6月離職太陽娛樂前已變得低調，行內有傳他失勢，亦有傳他患上喉癌。今年，他加持網上帶了七年老虎面具唱歌成名的老虎歌皇，為其打造及拍攝AI製作MV推出首支自家創作派台歌《上帝話事》。Paco高調回歸廣東歌，更接受雷霆881商業一台星光背後專訪。談抗癌10個月，Paco說：「驚！諗住自己玩完！」再簽老虎歌皇，談作爲經理人面對過的人情冷暖 ，他說：「無唔開心，因為我都係咁！」至於Paco談人生遺憾及驕傲，一概與藝人無關，他說：「我最叻係聽日！」



黃柏高以前酒不離手。（VCG）

Paco黃柏高高調回歸廣東歌，更接受雷霆881商業一台星光背後專訪。

Paco離職太陽娛樂前已傳出健康出事，直到今年他才親口承認曾患癌。節目中，他坦承於2019年7月發現病徵，「嗰時好惡劣，咳得好緊要，痰又帶血。以前我飲酒，一個星期飲醉八晚，成日以為醒唔到，到發覺出現問題，先發覺真係會死。當時驚㗎！我諗住玩完，但都要接受。我覺得係自己攞嚟，之前實在太瘋狂。」之後十個月，Paco接受了化療及電療，「心態係要接受，電療化療過程好辛苦，化療係打啲毒藥入身體，好難形容(辛苦)畀你知，係遇到一個好醫生，好留意我反應，反應係會好極端，但要面對，希望大步檻過。」長時間復原後，Paco指至今仍要定期檢查，但從前的起居飲食習慣已徹底改變，「我唔敢飲酒啦，以前我認為酒係生命之水，帶畀我無窮作戰能力，但而家先知，真正生水係清水。」問抗癌情緒低落時，有否作最壞打算，Paco卻說：「最壞打算？都係醒唔到啫！哈！最緊要面對現實，解決問題，克服困難係要堅持，況且我仲有目標，仲想做音樂同拍電影，呢啲目標都支持住我。」

先後經歷華納、正東、金牌等高峰，Paco於2012年雄心壯志加盟太陽娛樂，惟到中期公司開始減產音樂，不少當紅歌手如薛凱琪等先後離巢，當時有傳Paco失勢被安排專注電影發展，問Paco身在太陽時期，做音樂是否未如從前得心應手，他說：「係時代唔同咗，或者聽到隻跌倒錢的demo最終跌唔到錢都無法！當時無辦法，要集中做電影，要全心全意，唔係想像中咁易，係難以兼顧，作為經理人，我都疏忽，可以咁講我兼顧唔到咁多問題。」問Paco怎看待從娛樂圈半世紀以來的人情冷暖，他說：「人情冷暖好正常！今時今日，我態度都係人地肯幫我，我非常之感激；人地唔幫我，亦應該，要有自知之明。」至於有否藝人從前關係很好，而在他失勢時保持距離，Paco說：「唔會唔開心！因為我都係咁！我都會見利忘義嘛！不過大家睇唔到啫，哈！」

憑《殺破狼‧貪狼》贏得最佳男主角後，古天樂在慶功宴上親自為Paco送上一個金牌。（資料圖片）

《智齒》導演鄭保瑞監製黃柏高。（影片截圖）

近年，年過七十的Paco再創立天狼星影業娛樂，再從事電影、音樂及經理人業務，被問及人到某年紀經歷一場大病有沒有計劃過退休，Paco說：「如果退休，只有等死一個目標，但我唔想死住，仲有幾個目標未完成，等我完成我啲目標先，就係推動動作電影，帶出新動作演員，繼續製作打動到人的音樂。」至於家人有否要求他休息多些，多些時間陪家人，他說：「而家我好早七點瞓，以前都係七點，不過就瞓響街，而家減少好多應酬，家人都明有工作動力支持我係好緊要。」回望前半生，問Paco人生的最大遺憾，他說：「遺憾好多，飲醉太多，亦錯誤灌輸飲酒或溝酒模式，係錯晒亦禍害年青人，我係罪無可恕。」至於什麼事令他最引以為傲，Paco的答案，也與藝人無關，「我最叻的地方，就係聽日！過去已經過去！我會繼續努力做到好成績。」​

黃柏高近年鮮有露面。(小紅書圖片)