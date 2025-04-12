朱慧敏因狗仔隊偷拍與初戀分手　感恩奶奶開明：睇我三點式戲讚好

朱慧敏（Queenie）早前誕下第二胎，迎來兒女雙全的幸福人生。她坐月完畢不久，便接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問，回顧感情經歷，朱慧敏分享她的初戀因狗仔隊偷拍而無疾而終：「第一個男朋友是大學同學，我們 20 多歲時重遇並拍拖，當時我已經入行，而他是外地人。那時我戀愛大過天，只要有空就會飛去見他。」直至二人在機場被狗仔隊偷拍並登上雜誌封面，令這段戀情承受巨大壓力。「我當時很害怕，擔心會令公司不高興並影響工作和收入。」對方亦難以適應，要求她外出時戴帽子遮臉，以躲避傳媒。二人感情逐漸出現分歧，最終分手收場。



43歲前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）2021年與心臟專科醫生老公陳良貴（Jason）拉埋天窗。（IG：@queeniechu422）

朱慧敏（Queenie）一家四口全家福。（IG：@queeniechu422）

面對愛情的跌宕起伏，朱慧敏自言過往全憑「心口掛住個勇字」，跨越每一個低谷。「我是一個長情又心軟的人，不會輕易放棄感情。所以我很少主動提出分手，通常都是別人跟我分手。」她曾花兩年時間沉澱自己，潛心學習哲學、佛法，參與義工活動，藉以平靜內心，重新規劃人生。直至遇上丈夫陳醫生，方讓她找到心中的安穩。

朱慧敏（Queenie）與老公陳良貴（Jason）。（IG：@queeniechu422）

朱慧敏（Queenie）與老公陳良貴（Jason）。（IG：@queeniechu422）

每當談到丈夫，朱慧敏便幸福滿臉。她透露，丈夫的戀愛經驗不多，自己是他的第二任女朋友。「他 30 歲才第一次拍拖。我問他怎樣看待我和演藝圈，他回答說︰『我愛你，喜歡你就足夠了』。」丈夫一直不太關注娛樂新聞，她便坦白告之自己的感情經歷，然而對方對她的過去毫不介懷。「他說每個人都有過去，而過去的你成就了現在的你。我喜歡現在的你，也接受過去的你。」至於婆媳關係更不用擔心，「奶奶很前衛，很開放，她看到我穿三點式泳衣拍戲，還會誇我身材好！」

《珠光寶氣》朱慧敏（截圖）

《珠光寶氣》朱慧敏（截圖）

《珠光寶氣》朱慧敏（截圖）

《珠光寶氣》朱慧敏（截圖）

朱慧敏06年與陳小春貼身熱舞。（VCG）

婚後四年，朱慧敏形容自己仍保留一顆「少女心」，盡力支援丈夫的工作。「他 EQ 高、脾氣好，但工作繁忙，責任很大，我很佩服和欣賞他。在他要擔當手術的主刀前，我會親自下廚，湯水、糖水、水果一應俱全，默默地支持他。」即將迎來 44 歲生日的她，感嘆過去幾年的生活如夢似幻。「20 多歲時，我從未想過自己在 40 幾歲會有兩個孩子。這些都不是刻意計劃出來，而是命運的推動……」

朱慧敏感恩現在有個幸福家庭。（IG：@queeniechu422）

朱慧敏感恩現在有個幸福家庭。（IG：@queeniechu422）