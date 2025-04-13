文青女神分手兩年半搬新屋公開海景豪宅　家底豐厚曾為愛同居舊樓

現年33歲的劉沛蘅（Hillary）曾與洪卓立（Ken）拍拖，兩人愛得甜蜜，更一度發展到同居關係，但兩人在前年11月突然宣布分手，分手後劉沛蘅不時相約好友去旅行，又寄情於工作，生活充實。早前搬了新屋的劉沛蘅，近日就拍片分享新屋環境：「在新家生活兩個月了，來一個小小的home tour。東西越來越多，感覺也越來越接近我理想的家😙自從有了自己的家，每天都自願性做家務😆也習慣了定期買花插花點綴我的客廳。沒什麼事就留在家裡看日落，偶爾下廚煮一些自己喜歡的(邪惡)食物😂這樣的生活簡單但快樂❤️」

劉沛蘅（Hillary）曾與洪卓立（Ken）拍拖。（IG圖片）

一起去日本旅行。（IG@hillarylau）

前年11月突然宣布分手。（IG@hillarylau）

分手後劉沛蘅不時相約好友去旅行。（IG@hillarylau）

荷蘭旅行。（IG@hillarylau）

荷蘭旅行。（IG@hillarylau）

又寄情於工作。（IG@hillarylau）

又寄情於工作。（IG@hillarylau）

早前搬了新屋的劉沛蘅，近日就拍片分享新屋環境。（IG@hillarylau）

片中所見，劉沛蘅的新屋裝修簡約舒適，以木製傢俬為主，客廳擺放了一張棕色梳化及長形木茶几，再鋪上地氈，大露台更可盡覽無敵海景，而角落就擺放了鮮花、香薰蠟燭等，可見她花了不少心思佈置。而飯廳就有一張圓形餐枱，廚房設備一應俱全，浴室亦可望窗外海景，至於睡房就擺放了一張雙人床，劉沛蘅將床鋪、化妝品、香水等等都整理得井井有條，十分整潔！

裝修簡約舒適。（影片截圖）

以木製傢俬為主。（影片截圖）

可望海景。（影片截圖）

可望海景。（影片截圖）

花了不少心思佈置。（影片截圖）

花了不少心思佈置。（影片截圖）

花了不少心思佈置。（影片截圖）

無敵海景！（影片截圖）

日落。（影片截圖）

舒適。（影片截圖）

飯廳。（影片截圖）

廚房。（影片截圖）

浴室。（影片截圖）

睡房。（影片截圖）

井井有條。（影片截圖）

井井有條。（影片截圖）

舒適。（影片截圖）

舒適。（影片截圖）

劉沛蘅在出道時有「模界薛凱琪」之稱，是熊黛林及Angelababy（楊穎）的同門小師妹，初期以拍廣告為主，近年積極參與影視作品，更因主持ViuTV遊戲節目《膠戰》而成功入屋。早在擔任Model時期，劉沛蘅就以「狄易達女友」的身份為人熟悉，據知兩人曾拍拖4年，狄易達更一度搬入女友在何文田的豪宅同居半年，直至2014年正式分手。2022年年初劉沛蘅與洪卓立公開戀情，二人不時在社交平台放閃，又一起去旅行，以情侶檔出席活動，更有指原本家底豐厚、家住何文田豪宅的劉沛蘅為愛搬到男友住的舊樓同居，相當甜蜜，可惜兩人拍拖未夠兩年就分手收場。

水着照！（IG@hillarylau）

水着照！（IG@hillarylau）

水着照！（IG@hillarylau）

Fit！（IG@hillarylau）

Fit！（IG@hillarylau）

Fit！（IG@hillarylau）

Hillary劉沛蘅曾兩度任洪卓立MV女主角。（IG@hillarylau）

洪卓立在2022年1月於IG限時動態上載了一張Hillary抱住狗仔的相片，充滿「男友視角」的感覺。（IG截圖）

一起去日本旅行。（IG@hillarylau）

曾愛得甜蜜。（IG@hungcl）

情侶檔出席活動。（IG@hungcl）