27歲女偶像公開嫌棄內地廁所污糟　揭嘔心惡習無法理解：為甚麼

現年27歲的泰國女星鄭乃馨（本名：普娜潘.普潘皮帕）曾在2022參加內地選秀節目《創造營2020》獲得第五名而成為限定女團「硬糖少女303」出道，在內地擁有不少粉絲。然而，近日她在泰國一個談話性節目中，一臉嫌棄地吐槽內地的廁所很骯髒，引來不少許多內地網民不滿，掀起討論。

鄭乃馨曾參加內地節目選秀而打開內地市場。（鄭乃馨微博圖片）

在節目中，主持人先以輕鬆的語氣作出提問：「泰國人老是覺得中國的廁所很髒，這是真的嗎？」隨後鄭乃馨就表示：「你去哈爾濱的時候不是遇到過嗎？哈哈哈。」而主持人接着澄清表示：「並不是說每個地方的廁所都很髒，在中國大部份去商場甚麼的，廁所很乾淨。」而鄭乃馨聽後似乎感到驚訝，表現出難以想像的態度出來，一臉嫌棄地表示：「就是我不理解，我盡力去理解但還是不理解，就是他們不喜歡按沖水按鈕，我就覺得為甚麼不按？我們是女生，為甚麼不按呢？」

鄭乃馨在節目中吐槽內地的廁所很骯髒。（微博圖片）

鄭乃馨一臉嫌棄地吐槽內地的廁所很骯髒。（微博圖片）

對此，主持人聽後就作出解釋表示：「我來解釋給你聽，中國人不喜歡按的原因是現在中國非常科技化，是感應器。然後那個感應器，它是用電的，有的好用，有的壞了。」隨後，鄭乃馨笑着表示：「噗，那壞的也太多了。對不起呢，我在這裡說一下，你用完你要轉過去看你按了沒有，我不理解為甚麼不轉過去看，不管是自動的還是手按的，你都應該轉過去看一下可以了嗎？」隨後該言論引來大批網民不滿，認為廁所有乾淨的也有骯髒的，覺得她根本是以偏概全，更認為泰國的廁所也好不到那裡去。

鄭乃馨的言論引起大批內地網民不滿。（鄭乃馨微博圖片）