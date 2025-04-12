TVB前御用外國人揭鼻咽癌4期　化療後被野生捕獲罕曝光近況

曾經在劇集《金宵大廈》演鄧佩儀男朋友「蛙蛙」，南亞裔警員「Raj Sir」的印度裔演員陳振華（Ricky），說得一口流利廣東話有不少演出機會。及後被爆背妻偷食、虐打女兒的渣男，去年自爆患上「鼻咽癌第四期」，完成化療後被野生捕獲近況曝光。



陳振華在《金宵大廈》飾演一名少數族裔香港警察。（無綫電影畫面截圖）

陳振華與鄧佩儀在劇中飾演情侶。（無綫電影畫面截圖）

Ricky曾出演多個節目。（影片截圖）

2020年陳振華被太太踢爆渣男面目，背妻偷食還虐打女兒，欠債累累，，形象插水星途盡毀，後來更被揭一度要轉行去餐廳洗碗。去年8月自揭「中獎」，患上「鼻咽癌第四期」：「解我咁耐冇喺熒幕出現呢，因為我『中咗獎』，我中咗呢個鼻咽癌，咁都可以畀我中到，仲要係鼻咽癌第四期。」他表示，公布消息並不是想大家擔心，而是想大家支持他抗癌，以及告訴大家鼻咽癌一點都不可怕，最緊要就是積極治療、面對。他續說：「同埋心態好緊要，所以呢段時間我嘅心態係保持得好平穩，好好嘅，因為我要趕走呢個癌細胞，趕走病魔。」

陳振華遭老婆Alison怒斥偷食北姑，隔空要求離婚，不顧家庭更取消妻女局住公屋的資格，力數陳振華虐打女兒、無畀家用、欠落一身債等惡行。

Alison數出Ricky多宗罪。（網上圖片）

點擊看Alison對丈夫陳振華其餘控訴：

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陳振華完成化療後，拍片報平安兼拜年。（影片截圖）

今年2月陳振華曾透露已完成化療，暴瘦26磅及嚴重甩頭髮。相隔2個月有網民在廣州野生捕獲陳振華，在小紅書上載合照指「昨晚音樂唐人館，居然偶遇明星演員肥屍梁焯滿同陳振華」。照片中的陳振華頭髮已重新生長雙眼有神，比2月拍片時臉部明顯長肉，精神奕奕未見病容。

陳振華在廣州被野生捕獲。（小紅書圖片）