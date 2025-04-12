卓韻芝13場獨腳戲開鑼　預告尾場跟觀眾爆飲一齊現醜態

繼《芝姐災難大全》後，卓韻芝（阿芝）再度出擊，創作全新獨腳戲《我無醉》，赤裸演繹她那些醉酒鬧事、又喊又笑又無賴、不堪回首的「迷醉」時刻。《我無醉》昨晚（4月11日）於香港灣仔藝術中心壽臣劇場正式公演，一連13場，率先「一飲定情」。

卓韻芝13場獨腳戲開鑼。

大情大性的阿芝，向來鍾情杯中物。今次，她以「醉」為引子，挖出自己一些痛苦又尷尬的經歷，帶觀眾探討人如何沉溺於情感、關係，甚至自編自導的幻想之中，為了某人、一段關係、一種執念，我們曾經奮不顧身，跌到頭破血流，卻依然固執地講：「我無醉！」她早前更找來南洋派對 N.Y.P.D 合作，度身炮製主題曲《我無醉》 （南洋派對 N.Y.P.D feat. 卓韻芝），當中「萬萬歲萬歲萬萬萬歲，我無醉我無今晩我無醉」歌詞啜核精警，而這場獨腳戲，阿芝帶領觀眾走進她最鍾愛的「濃情」酒吧，一個屬於回憶與慾望交錯的空間，靜靜觀看眾生百態。對她而言，飲酒就像情感的縮影，她在劇中將經歷不同層次的「醉」：由失落時的豪飲，到沉迷其中不願醒來，再到以為自己無醉，卻早已失控。

卓韻芝13場獨腳戲開鑼。

卓韻芝13場獨腳戲開鑼。

《我無醉》是一場笑中有淚的獨白，一個關於執著與迷惘的故事回望。阿芝寄語大家：「酒係獎勵。我哋唔應該淨係喺順境先開香檳，逆境都應該要慶祝——慶祝自己啲垃圾時刻，因為生存本身，已經值得慶祝。」阿芝於謝幕時搞笑分享自己設計的紀念品，包括寫上「我無醉」的戰鬥碗，苦笑指：「呢個戰鬥碗係我阿婆有史以來最鍾意我出嘅紀念品，佢拎住個碗話：『有用喎！』就好似講緊我之前出嘅紀念品都係冇用咁⋯⋯」除此之外，她亦推出兩款《我無醉》主題的襪子，分別印有「醉／醒」同「收／放」字樣，祝福大家「收放自如，醉醒自選」，充滿玩味。

卓韻芝早前更找來南洋派對 N.Y.P.D 合作，度身炮製主題曲《我無醉》。

《我無醉》是一場笑中有淚的獨白，一個關於執著與迷惘的故事回望。

演出尾聲，阿芝準備了親筆簽名閃卡送給一位現場觀眾，笑指：「啲人通常會揀自己最威嗰張相嚟做閃卡，但對我嚟講，連瞓垃圾嘅嗰張相，都係我嘅閃亮時刻！」並提醒觀眾要將張閃卡放於銀包：「袋住佢，一定行運！」現場觀眾紛紛舉手希望能索取閃卡，不過領取閃卡前先要分享一個自己的「垃圾時刻」，阿芝笑著請觀眾聽後要一齊和應：「恭喜你呀！我真係恭喜你呀！」逗得全場捧腹大笑！

最後，阿芝驚喜預告尾場後的慶功活動：「大家有冇發現，今次尾場係下星期日嘅三點場，唔係夜晚八點？」她笑說：「其實嗰晚，我係預咗同大家飲酒㗎！我講真㗎！」說罷，她隆重其事地展示出一幅巨型 QR Code，邀請現場觀眾即場報名參加「《我無醉》齋飲唔吹」，阿芝更幽默提醒大家：「只有入場嘅觀眾先可以得到呢個QR Code，唔好流出呀，出面街係唔知道㗎，有興趣嘅朋友就一齊嚟飲酒！」誠邀大家下星期日晚七點Gathering，一齊醜態盡現，為《我無醉》畫上一個笑到嘔的句號！

阿芝準備了親筆簽名閃卡送給一位現場觀眾。