黃安晴從戲曲框架走出實驗舞台 願意為粵劇獻出一生

粵劇演員黃安晴平時用語言表達溝通10%，但身體語言表達，就是90%！她用肢體表達她的想法，她好知道作為一個戲曲表演者及一個演員，自己清楚應該用什麼方法呈現給觀眾知道，這個就是舞台上的人。

為什麼妳會和進念. 二十面體有這次《13.67 》2.0的合作？

我自己從小都喜歡粵劇及戲曲，從來未想過會做一次話劇演出，因緣際會，我有一個好叔叔前輩，他叫陳善之，他介紹我認識胡恩威導演，我們就開始今次的合作旅程！第一次見到胡導演，沒有想到他對中國文化那麼了解，比好多空間我作嘗試那時候。我思考好耐，最後我都想嘗試一次。

當時我都有諮詢我的父親，他給予好多寶貴意見，我決定去嘗試一次，從戲曲世界走進另一個景端。

妳用什麼方法去傳譯《13.67 》2.0這個復仇歌手的角色？

我看過《13.67 》小說和劇本之後，個人領會，本身小說人物眾多，但舞台演繹劇本就截然不同，劇本改寫時段，先後次序和小說不同。有趣的地方，是我本身那場戲變成一場獨腳戲，我要唱出好多首廣東流行歌，有王菲《約定》也有甄妮的《命運》，這是一個挑戰自己，怎樣唱得好，怎樣唱得唔好呢？好多時普羅大眾都會問這個問題，但我從戲曲和流行曲之間同一想法，最重要是演繹到曲詞之間的意境！意境一達到，先能夠傳送俾觀眾。這是我從小訓練得來的學習。我希望今次可以帶來我自己另一個演出的舞台嘗試。

妳對粵劇和科技劇場有什麼睇法？

對於我來說，傳統粵劇嘅精髓，它比Ai 更 Ai 。重點是無中生有，要見山就看到山，要見海就見到海，這就是粵劇同戲曲嘅精髓。所以科技會帶來傳統的破壞，我都不知是好還是不好？但係時代變化，科技好可能幫助傳統文化再次重新，這就係要思考嘅地方。怎樣恰到好處互補所需。

妳對未來粵劇發展有什麼睇法，妳有什麼抱負？

這個問題比較深奧，我本身是00後出生，我從APA 演藝學院畢業之後，從來冇擔心搵唔到工作做。主要是大家想要求什麼？要食飯一定搵到，一定可以飽肚。但如果自己想再上一層，就要花多二十年或三十年時間，因為粵劇是要不斷磨練，先至尋找到個中精髓，不是一時三刻，就會成為粵劇明星。當然過程非常辛苦，但當嘗試過，你就會喜歡粵劇。這個都是我血的由來。

胡恩威推理劇場 《13．67》2.0

改編自香港推理小說作家陳浩基獲獎作品《13．67》

5月23日至5月31日 香港文化中心劇場公演

門票現正於 進念售票平台 及 城市售票網 公開發售