55歲袁潔瑩去年暴瘦令人憂心　與前TVB跑龍套傳緋聞忽然回春變靚

現年55歲的袁潔瑩（Fennie）擁有獨特氣質，初出道憑藉電影「開心鬼」系列爆紅，當年先後與郭富城、劉鑾雄和「白花油王子」顏福偉等富商傳緋聞。1994年，袁潔瑩不幸患上厭食症，體重試過只得75磅；2021年，她曾透露因情緒不好，被診斷出有焦慮和人群恐懼症，要向情緒病醫生治療。袁潔瑩於2004年後逐漸減少幕前演出，至近年進駐抖音，間中會分享近況，日前就因為一張與高大男合照，令網民瘋傳她有新戀情！

袁潔瑩昔日在演藝圈中是數一數二的女神。（VCG）

與「白花油王子」顏福偉亦傳過緋聞！（VCG）

其實與袁潔瑩合照的「新歡」是曾在TVB做跑龍套、後來轉型做YouTuber的伍仔。袁潔瑩將手臂挨向五仔胸腔，笑容一玫，而且面色紅潤，相比起去年瘦的雙頰凹陷的自拍照對比明顯增磅，更加神采飛揚。

袁潔瑩去年分享自拍照，再度暴瘦！（截圖）

太瘦了！（截圖）

袁潔瑩主動認識伍仔（左），手臂挨向男方，狀甚親暱。（IG圖片）

二人已認識一段時間。（抖音圖片）

日前袁潔瑩接受伍仔自家網上頻道訪問，只有聲無樣，她直認十分欣賞對方，故主動結識及請食飯；伍仔就多次讚袁潔瑩「紅粉緋緋」，𠱁得伊人好開心。

訪問中，伍仔一開始便說：「有內地粉絲見到我哋影相，話我係你男朋友嚟，講吓我哋關係。」袁潔瑩反問：「你想澄清？」伍仔說：「唔係澄唔澄清，講真嘢囉。」袁潔瑩透露自己有一段時間要看心理醫生，很喜歡聽伍仔在網台講佛嬋，她說：「睇YouTube兩、三個月就好想搵你，我係好奇心好強嘅人，覺得你知識廣博，所以用盡方法，我冇ig，搵粉絲幫我搵到你......。（你話聽我好瞓啲）哈，聽佛嬋，有段時間我心情......有啲事解決唔到，有個心結喺度，我又覺得好奇怪，坦白講我有睇心理醫生，有次我見佢，話我識咗五仔，我聽佢講佛嬋覺得好舒服。」

袁潔瑩表示學好普通話便會開直播。（截圖）

早前袁潔瑩在社交平台激罕曬出自拍近照，相中見到她身形再度暴瘦，四肢纖細，雙頰明顯凹陷，幾乎瘦到脫相。袁潔瑩表示一直被人誤會自己不吃東西，她澄清說：「嗰啲人錯得太緊要。」被問是否患上厭食症？她說：「係有，當年太多人誤解，以為我唔食嘢，其實我未試過一日唔食嘢，只不過我食得清淡。蘋果、麥包、蒸魚唔落油，烚菜，然後做運動多過食嘢。」她指現在不會再收埋自己，希望學好普通話，有機會開直播。