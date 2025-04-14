《愛回家》港姐冠軍入TVB後變隱形　傳戀大31歲富商父女戀唔使捱

現年30歲林鈺洧（Denice）自當選2022年香港小姐冠軍後，是非不斷傳出被雪藏，去年終於加入處境喜劇《愛·回家之開心速遞》飾演「接龍初戀Cafe」侍應成功入屋，氣質滿溢收穫「港版羅拉」之稱。可是除了《愛·回家》外，以港姐冠軍來說，對上一套在社交網宣傳的綜藝節目是去年9月播出的《剪裁魔法師》，近年除了亮相台慶及港姐選舉，曝光率不算多，參演的劇集更是寥寥可數，存在感極低。近年她與61歲的大生地產副主席馬清揚傳「父女戀」，不時駕名貴跑車進出男方山頂豪宅，事後雙方否認戀情。

林鈺洧（Denice）擁有四份一英國血統。（資料圖片）

林鈺洧自小父母離異，缺乏父愛，長大後與爸爸林俊賢和解，現今兩父女關係不俗。（網上圖片）

林鈺洧《愛·回家》「港版羅拉」之稱。（網上圖片）

林鈺洧日前再出席社交場合，打扮得精緻靚女，在晚宴上享受美食。林鈺洧開心地在晚宴打卡，與前港姐邵初及8億馬來西亞拿督千金莊思明打卡。林鈺洧似乎已十分習慣上流社會，與莊思明合照中坐C位，神態自然。

馬清揚稱在慈善場合認識林鈺洧，大讚對方是好女仔、好純品，但目前自己是單身。（IG@denicelams）

林鈺洧被指與馬清揚父女戀 。(VCG)

林鈺洧近年出席各種社交場合，有報道指戀上前港姐錢慧儀的前夫馬清揚。雖然雙方否認戀情，可是爸爸林俊賢卻有微言，直言有少許介意兩人的年紀差距。林鈺洧被指近年愈住愈富貴，由劏房搬到當選港姐時的300呎窩居，近日曬出貓咪合照時意外曝光闊落舒適的新居，不用捱更抵夜拍劇又住大屋，生活舒適。

林鈺洧靚靚出席晚宴。（IG圖片）

與上流閏蜜莊思明、前港姐邵初合照。（IG圖片）

嘆美食。（IG圖片）

早前林鈺洧酒店慶祝30歲生日，備受寵愛。（IG圖片）