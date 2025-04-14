《愛回家》港姐冠軍入TVB後變隱形 傳戀大31歲富商父女戀唔使捱
撰文：張寧兒
出版：更新：
現年30歲林鈺洧（Denice）自當選2022年香港小姐冠軍後，是非不斷傳出被雪藏，去年終於加入處境喜劇《愛·回家之開心速遞》飾演「接龍初戀Cafe」侍應成功入屋，氣質滿溢收穫「港版羅拉」之稱。可是除了《愛·回家》外，以港姐冠軍來說，對上一套在社交網宣傳的綜藝節目是去年9月播出的《剪裁魔法師》，近年除了亮相台慶及港姐選舉，曝光率不算多，參演的劇集更是寥寥可數，存在感極低。近年她與61歲的大生地產副主席馬清揚傳「父女戀」，不時駕名貴跑車進出男方山頂豪宅，事後雙方否認戀情。
林鈺洧日前再出席社交場合，打扮得精緻靚女，在晚宴上享受美食。林鈺洧開心地在晚宴打卡，與前港姐邵初及8億馬來西亞拿督千金莊思明打卡。林鈺洧似乎已十分習慣上流社會，與莊思明合照中坐C位，神態自然。
林鈺洧近年出席各種社交場合，有報道指戀上前港姐錢慧儀的前夫馬清揚。雖然雙方否認戀情，可是爸爸林俊賢卻有微言，直言有少許介意兩人的年紀差距。林鈺洧被指近年愈住愈富貴，由劏房搬到當選港姐時的300呎窩居，近日曬出貓咪合照時意外曝光闊落舒適的新居，不用捱更抵夜拍劇又住大屋，生活舒適。