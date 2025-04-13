林峯太太張馨月新Po再出事　被質疑用盜版遭調侃：世界得妳一個有

內地模特兒張馨月於2019年將林峯「私有化」，升呢「頂流嫂」，並為老公誕下可愛女兒Luna，一家三口幸福甜蜜。婚後的張馨月專心相夫教女，甘願做「跟得夫人」，經常帶同女兒陪伴老公工作。然而，獲老公寵愛的她，一舉一動卻屢遭網民批評，繼早前因檢查離職保姆行李做法引發爭議後，昨日（12日）再被眼利網民發現疑似使用盜版商品，引發熱議。

內地模特兒張馨月於2019年將林峯「私有化」，升呢「頂流嫂」，並為老公誕下可愛女兒Luna，一家三口幸福甜蜜。（微博@林峯）

林峯一家三口早前到札幌旅行。（小紅書圖片）

張馨月一向是惹火人物，早前因處理保姆離職一事引起網民熱討，令張馨月備受輿論壓力，老公林峯開腔護妻：「網上嘅嘢，有時做呢一行，去到一個公眾平台實有唔同見解，但我同太太做人做事都對得住自己、對得住人。（會唔會減少咁生活化？）生活上分享我覺得係正常交流，大家有唔同睇法。（太太有無唔開心？）做好自己，我哋都係好正能量。」

張馨月兩度要檢查離職保姆行李箱。（微博圖片）

做法惹爭議。（微博圖片）

林峯日前出活動「護妻」。（資料圖片/梁碧玲攝）

而事件後經過一陣沉寂，張馨予近日再次「蒲頭」，在社交平台分享題為「春天就要把皮衣穿起來」分享穿搭心得。相中，張馨月束起馬尾系上直條髮帶，身穿皮褸配搭豹紋下裝，對著鏡子自拍。沒料帖文發布不足一日，即引來近1000條評論，群情洶湧，而今次網民又找到新的攻擊點，除了批評她一身穿搭「好土」、「一言難盡」外，更有眼利網民發現疑似使用盜版爆紅公仔電話殼。

張馨月分享穿搭。（小紅書圖片）

被眼利網民發現疑似使用盜版爆紅公仔電話殼。（小紅書圖片）

帖文發布不足一日，即引來近1000條評論。（小紅書截圖）

有網民好奇問：「手機殼真的假的？」隨即有人回應：「假的，他直播說六十多，正品四百多。」、「假的！他自己暴露的」；也有網民調侃：「用盜版用得光明正大的」、「你個電話殼好靚，係咪全世界得你一個擁有？我唔見有出過喎。」雖然張馨月曾表示「大洗」奶奶會不喜歡，但身為公眾人物，言行舉止都要小心。

網民留言。（小紅書截圖）

張馨月素顏示人。（小紅書圖片）

張馨月。（小紅書圖片）

張馨月熱衷在微博分享生活。 (張馨月微博)