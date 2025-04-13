王晶罵姜濤疑連累愛女　王子涵IG Post被網民惡意攻擊：死八婆

導演王晶昨日（12日）突然以侮辱性字句怒罵姜濤：「香港頂流？真係冇發神經？人肥歌雞舞賤！你殺左（咗）我啦，香港頂流！求求你滾出娛樂圈啦。」之後「彈出彈入」，靜俏俏漏夜刪post，今早（13日）又發長文疑「補鑊」指錯不在姜濤，而是「師奶粉絲」，說話極富挑釁性！

王晶罵姜濤時間線：

王晶發文批評姜濤。（截圖）

今早（13日）王晶再於微博發文。（微博）

所謂一波未平一波又起，今日王晶的女兒王子涵（現改名王海榛，DaDa）疑受到牽連，有網民在王子涵的instagram舊post內留言指罵她是「死八婆」，其中一個post王子涵與譚嘉儀在鏡頭前穿貼身衫扭身跳舞，在她爸爸王晶出post鬧完姜濤之後，就有網民留言疑替姜濤反擊：「冇樣冇身材舞都唔識跳，請你滾出娛樂圈」、「唔好搞錯，我都唔鍾意姜濤，不過我係好憎你老豆喺度X噏，可唔可以收佢收X」。

昨日姜濤傍晚時分就在社交平台上載了一段影片，並留言：「得啖笑……」疑似回應王晶的指罵。（IG圖片）

王子涵在娛樂圈發展平平，前年8月宣布離巢。（IG@dadadawongx）

王子涵與譚嘉儀跳舞。（IG@dadadawongx）

王子涵與譚嘉儀跳舞，突遭網民惡意抨擊。（IG@dadadawongx）

本身王子涵啲Post好多fans留言讚好，但王晶鬧姜濤事件後，就有網民在王子涵的post下留言發洩。（IG@dadadawongx）

本身王子涵啲Post好多fans留言讚好，但王晶鬧姜濤事件後，就有網民在王子涵的post下留言發洩。（IG@dadadawongx）

有網民鬧王子涵：「死八婆」，好無辜。（IG@dadadawongx）

現年35歲的王子涵出身演藝世家，爸爸王晶和已故的爺爺王天林都是香港電影界著名導演，而王子涵本身學歷不俗，畢業於倫敦藝術大學化妝及髮型形象設計系。因對幕前演出感興趣，她在2007年參演其父親出品的電影《七擒七縱七色狼》後入行，2015年簽約TVB成為旗下藝人，憑《愛．回家之開心速遞》中「蔡玉皎」一⻆而成功入屋，但事業始終未有太大起色，前年宣布正式離巢，結束8年賓主關係。

王子涵離巢後除了與爸爸王晶主持YouTube節目之外，亦積極經營社交平台，轉型做KOL。最近王子涵的IG自我介紹亦更新工作一欄，透露是富衛保險的財務顧問，而老闆正是李澤楷，與姜濤的ViuTV是同一位大老闆。

王子涵的IG自我介紹亦更新工作一欄，透露是富衛保險的財務顧問，而老闆正是李澤楷，與姜濤的ViuTV是同一位大老闆。（IG@dadadawongx）

在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演皎皎。（IG@dadadawongx）

王晶育有兩女王佟藝及王子涵。（IG@dadadawongx）

一家四口。（IG@dadadawongx）

王晶與女兒王子涵一起主持網上節目《王晶笑看江湖》。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

性感！（IG@dadadawongx）

性感！（IG@dadadawongx）

不時大曬好身材。（IG@dadadawongx）

不時大曬好身材。（IG@dadadawongx）