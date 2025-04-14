90歲羅蘭揭曾在TVB三米高墜下撞傷頭　一度昏迷險成植物人

從影逾70年參演近380部香港電影，至今仍活躍於幕前演出的金像影后羅蘭，一直相當精靈，但日前她受訪時自揭曾在3米高台墜下險成植物人，令人心驚膽跳。



日前羅蘭接受鄧英敏的YouTube頻道「老友鬼鬼GoodGoodBuddy」訪問，由當年入行，到蔡和平致電親邀過檔TVB都一一提及，羅蘭更提起當年吊威也拍攝驚險事：「當年拍攝EYT短劇《武林聖火令》，嗰次真係大件事。第一日拍完都OK，第二日再拍，Take One都OK，導演話想嚟多個，跟住大家就埋位。嗰度係燈橋上面九尺幾高（近三米高），點知我一上去，『閘』一聲就成個撻咗落嚟，撻落嚟嗰時啱啱有張白色發泡膠圓枱，我就撞到個邊位，所以大細面，左邊面大少少，當時腫晒。」

墜地後羅蘭一度失去知覺，：「我就瞓喺地昏迷不醒。過一段時間，回復知覺自行走入化妝間，佢哋問我點，我答咗一兩句之後就唔識答喇，住喺邊都唔知喇！入院個過程我係唔知，完全冇印象，就連意外一刻都完全失憶沒印象。後來琴姐拖住我阿媽嚟睇我，成晚喺醫院。我就成晚喺度諗，我問咩事，佢哋話我跌親，咁我做咩跌親呢，係完全冇呢個意識，連醫生問我都唔知咩事。所以有啲人就話，我個神經中樞有問題，再傷啲就冇架喇！就會變植物人無得救。」