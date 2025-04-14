陳敏兒自爆向廖啟智求婚經過　揭男方控制欲強：唔准我同同事出街

已故資深演員廖啟智（智叔）與太太陳敏兒多年來被外界視為圈中模範夫妻，感情深厚令人稱羨，而在智叔過身後，陳敏兒亦積極推廣生死教育工作。日前她接受網上節目《健康嗎》訪問，卻罕有談及婚姻中較鮮為人知的一面，透露二人拍拖時期多次爭執，甚至一度萌生分手念頭，而當初結婚都是女方提出。



陳敏兒近年積極推廣生死教育，曾遠赴美國修讀快樂課程，成立幸福生活協會及經營茶室等。她與廖啟智一向恩愛，攜手度過喪子等多個難關，陳敏兒憶述二人是同屆藝訓班同學，當年「一見鍾情」是因為對方夠Cool，與別不同令她十分深刻：「訓練班個個都盡量去Show off自己，唯獨呢個廖啟智低頭唔知寫啲乜，一兩句佢就收口，嘩！咁Cool嘅？」

陳敏兒近日接受YouTube頻道「健康嗎 Health Code」訪問，大談婚姻中鮮為人知一面。（YouTube@健康嗎 Health Code）

陳敏兒是80年代花旦，與劉德華等演情侶，因此網民認為當時仍是男配角的廖啟智，與她是「女尊男卑」。（《獵鷹》劇照）

陳敏兒80年代已是當紅花旦，夥拍劉德華、黃日華等，然而智叔卻是配角，因此二人早年被認為是「女尊男卑」，陳敏兒卻為智叔平反：「人哋總係會覺得主角勁啲，配角冇咁勁，真心，我係完全冇呢個想法。我覺得每個角色都咁重要，你睇戲淨係得主角冇配角，成唔成到一場戲？但社會總係會有個比較，我諗佢作為一個男士，都會唔舒服。」然而陳敏兒為「金牌綠葉」老公感到很自豪，因為對方80年代演《上海灘》已展現出眾演技，往影壇發展後更兩奪金像獎「最佳男配角」，備受肯定。

演技了得的智叔，八度獲提名香港電影金像獎最佳男配角，當中憑《籠民》及《証人》分別於1993年及2009年奪獎。（資料圖片）

不過兩人的戀情並非一帆風順，陳敏兒坦言，二人年輕時曾歐遊個多月，雖然即興又浪漫，更試過因訂不到酒店而在巴黎街頭瞓街，但旅程中的相處卻出現不少磨擦，她當時已決定回港後立即與對方分手。她回憶旅行期間常為「搭車定行路」而爭拗，原本她起行前已做好準備，記低前往不同景點的交通路線，其中一個景點要轉兩程車才可到達，但由於車遲遲未來，廖啟智決定步行，表示「望都望到喇，我哋行過去啦！」

殊不知最終走了很久仍未到達目的地，結果都是要搭車，陳敏兒厭倦這些爭拗，認為雙方根本不適合，決心一返香港就分手。然而，廖啟智突然要提前回港開工，其實只是分開三天，但二人足以在機場依依不捨、相擁大哭，陳敏兒因此又打消了分手念頭，她說：「反映咗啲咩呢？其實大家喺對方心目中都係好重要，咁其實點捨得分手？」

廖啟智年輕時有個歐洲流浪夢，但陳敏兒與對方歐遊期間，就決心跟對方分手。（YouTube@健康嗎 Health Code）

至於步入婚姻，陳敏兒透露其實是自己求婚，她說智叔對婚姻冇信心，加上二人地位差距亦令男方自卑，最終她便逼婚：「講起都激氣，求婚都係我向佢求婚，因為佢對婚姻都冇乜信心，可能佢眼見都好多人離婚囉。你知啦，如果一離婚，個男人就分好多身家畀個老婆嗰啲啦，佢係都唔肯結婚，後尾我就激氣喇，『唔結婚就分手啦！』於是佢就好驚，好好好，結婚就結婚啦，嚴格嚟講係我求婚囉。」而選定11月11日結婚，也是陳敏兒主意，她希望一生一世、一雙一對。

陳敏兒自爆最初智叔對婚姻冇信心，但她就向對方說「唔結婚？分手啦！」最終「逼婚」成功，她笑言激氣。（資料圖片）

講到婚後相處，陳敏兒認為世界上根本沒有「天生合拍的一對」，表示「若要人似我，除非兩個我」，因此要互相遷就。她說自己成為母親後，智叔都非常遷就自己、很聽話，但同時有「控制狂」一面：「其實佢都幾操控，放咗工即刻要返屋企，唔准同其他同事去街，男同事更加唔可以，男女同事佢都唔畀我去街，其實大男人㗎！」她理解丈夫缺乏安全感、怕失去自己，加上外界「女尊男卑」的輿論令男方有壓力和自信心低，因此她選擇遷就與包容。

陳敏兒指智叔遷就自己，但同時有大男人及控制狂一面。（YouTube@健康嗎 Health Code）

對於被外界封為模範夫妻，陳敏兒笑言：「你又知？你匿喺我床下底呀？」她認為長久婚姻的關鍵，在於放下自己的執著、學習尊重和接納對方，自言曾經很想改變智叔，也經歷過失望，試過屈就自己，不過因為孩子，她知道「生命不由得自己操控」，也慢慢放低了想改變對方的想法。她認為愛情昇華為親情後，仍學會彼此扶持，這才是最實際的維繫方式。