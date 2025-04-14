《中3》22.8點打破今輯播映以來最高收視　《東張》繼續穩據榜首

無綫公布上周（7日至13日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，昨晚（13日）播映的《中年好聲音3》最後10強誕生，主題為「林子祥金曲之夜」。「女大魔王」黃博獲全場最高99分獲選為MVP，第三度榮登寶座。同時節目取得跨平台直播收視最高22.8點（147萬觀眾），比上周最高收視19.5點（126萬觀眾），上升了3.3點，打破該節目今年播映以來最高收視紀錄。

阿Lam公開邀請黃博將來一齊合唱《這一個夜》。

劇集方面翡翠台上周一至五晚節目收視如下，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20點（129萬觀眾），比上周最高收視20點（130萬觀眾），流失了1萬觀眾；由文偉鴻監製、陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇演出劇集《奪命提示》最高收視20.9點（135萬觀眾），比上周最高收視22.1點（143 萬觀眾），下跌了1.2點；外購劇《大奉打更人》最高收視16.4點（106萬觀眾），比上周同期節目《大奉打更人》最高收視15.8 點（102萬觀眾），上升了0.6點。

奪命提示上周最刺激一幕。(節目截圖)

資訊節目《東張西望》最高收視23點（149萬觀眾），比上周最高收視 23.1點（150萬觀眾），下跌了0.1點，但仍然穩坐上周收視榜首；由洪永城、區永權主持的資訊節目《瞬間直擊半小時》載譽歸來於上周首播，最高收視12.6點（82萬觀眾），比上周同期節目《飲茶》最高收視 11.2 點（73萬觀眾），上升了1.4點。

（《東張西望》截圖）

周六晚由冼靖峰、莊子璇、黃劍文、王汛文、潘靜文主持的飲食節目《香港系列之原味道》上周首播，最高收視18.5點（120萬觀眾），比上周同期節目《修哥無限楓騷演唱會》最高收視17.7點（115萬觀眾），上升了0.8點；由王祖藍擔任主持旅遊節目《一條麻甩在汕頭》最高收視15.2點（98萬觀眾）；《美食新聞周報》最高收視13.2點（86萬觀眾）。

由冼靖峰、莊子璇、黃劍文、王汛文、潘靜文主持的飲食節目《香港系列之原味道》。(資料圖片)

周日晚《友乜唔講得》嘉賓為廖碧兒及蘭茜，最高收視14.8點（96萬觀眾）。