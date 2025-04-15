泰國神婆Plai向潘紹聰預言7月日本地震傷亡數字　曾算中緬甸地震

上月28日緬甸罕有發生7.7級大地震，而網民發現早在去年底，泰國命理師Mor Plai已明確指出2025年上半年年中，三至四月緬甸會發生地震，並指出泰國曼谷會受波及。此外，網民亦翻出多個她過往已應驗的預言，例如2019年已提醒大家小心病毒，指之後有長時間都會有病毒肆虐、大家會躲起來；又曾預測過泰國水災以及一些政治事件，Plai因此被稱為「泰國神婆」。

2024年底，泰國神婆Mor Plai已在節目上明確預言2025年上半年年中，約三至四月緬甸會發生地震，泰國曼谷都會受波及。（影片截圖）

而近月日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）的著作《我所看見的未來（私が見た未来）》，多次被提起，竜樹諒當年曾精準預測「日本311大地震」，其著作中亦預言2025年7月某日清晨5時（可能是5日），南海海槽將會發生大地震，導致海底大量岩漿噴發、激起高達數百公尺的巨大海嘯，不僅日本將有四分之一的面積被吞沒，連自己也會死於這場災難。

日本著作《我所看見的未來（私が見た未来）》曾精準預測「日本311大地震」，該書作者龍樹諒（竜樹諒）預言2025年7月，南海海槽將會發生大地震。

今年很多香港人都說「七月唔好去日本」，多位玄學家在作出蛇年預測時，都被問起7月會否發生地震，玄學家七仙羽（七師傅）就叮囑大家：「踏入4月都唔好去啦，今年大家坐飛機都要小心，因為空難比較多。我上年都有提大家空難、火災會比較多，因為2025好旺火，大家要盡量避免。」

今年很多香港人都說「七月唔好去日本」，但七師傅就表示，四、五月已經不要去。（資料圖片）

有見泰國神婆Mor Plai神準，《恐怖在線》的「鬼王」潘紹聰日前就經「泰國通」胡慧沖搭路，特地飛往當地，去到Mor Plai的豪宅做訪問。她透露自己小時候已見到鬼，17至18歲開始見到神，只要點一支香，腦海馬上出現「預言」畫面，比較有印象的便是馬航客機MH370失蹤，她一早便預見飛機無法尋回：「是神秘三角洲的磁場改變，令飛機被吸下去，所以到了另一個空間。（會不會將來有機會再出現？）很多年之後，有機會見到它的殘骸，但不會是整架。（那裡面的人呢？）已經不在了。（幾多年後才會再現？）四、五十年後。」

《恐怖在線》的「鬼王」潘紹聰日前經「泰國通」胡慧沖搭路，特地飛往泰國，去到Mor Plai的豪宅做訪問。（YouTube@恐怖在線返去舊事嗰度）

Mor Plai的豪宅單是客廳已非常巨大，屋外更有私家泳池。（YouTube@恐怖在線返去舊事嗰度）

Plai有博士學歷，家中亦放有不少證書。（YouTube@恐怖在線返去舊事嗰度）

至於緬甸地震，Mor Plai表示自己當年在節目上講完後，其實已冇特別記住，直至地震發生後，收到很多朋友的訊息，她也嚇倒，「每次我都希望不要中，但每次都中。」她亦在訪問中預告4月起泰國會有水浸，最初只是曼谷附近受影響，但5月有機會擴至整個泰國，不過不會有性命危險。

潘紹聰訪問Mor Plai，對於能預測災難，她心情矛盾表示：「每次我都希望不要中，但每次都中。」（YouTube@恐怖在線返去舊事嗰度）

訪問中，潘紹聰向她展示《我所看見的未來》，她也聽聞書本對日本地震的預測，她說出自己的版本：「日本七月、八月會發生地震，但不是香港，七、八月在日本與印尼之間有海底火山會爆。是不是富士山？我不肯定，但暫時沒見到火山爆灰、噴發的畫面。（會否引起日本死傷慘重？）日本往往在防災做得很好，傷亡不會很慘重，規模也不及311嚴重。」

潘紹聰問及《我所看見的未來》中的預言，Mor Plai預測日本七月、八月會發生地震，但規模會比「311」小。（YouTube@恐怖在線返去舊事嗰度）

潘紹聰問到，現時很多人談論這個地震，有所防避，可能會減低災禍的嚴重性，或轉移到別處，Mor Plai說：「這是對的，因為每次發生這些大事，都會有一個數字，譬如死亡人數，是有個數字的。如果像日本，大家知道七、八月有事就不去旅行，數字少了，年底或會再發生多一次，都是在日本、印尼一帶。」由於「冇得去日本」對香港人而言是大事，潘紹聰的影片播出後，兩日已有30萬人觀看！

Mor Plai指：「因為每次發生這些大事，都會有一個數字，譬如死亡人數，是有個數字的。如果像日本，大家知道七、八月有事就不去旅行，數字少了，年底或會再發生多一次，都是在日本、印尼一帶。」（YouTube@恐怖在線返去舊事嗰度）

Mor Plai直言洩露天機要付代價，例如影響姻緣等，自己不但單身，亦搬離了家人，免他們受影響，她不諱言確實孤獨。（YouTube@恐怖在線返去舊事嗰度）