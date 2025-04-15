姚焯菲、詹天文、張馳豪和林智樂感興奮　第二年推出黑膠唱片

為了響應國際唱片業盛事及推動樂迷逛唱片店的樂趣，香港唱片商會今年繼續舉辦「香港唱片店日2025」活動，日前在44間唱片公司、機構及唱片店參與和支持下活動順利展開。今屆共有38款由香港各大唱片公司為唱片店日所出版的專屬產品讓樂迷選購，因這些專屬產品全是限量發售，不少樂迷為買到心頭好，特意早上8時多便到有份參與的唱片店門外排隊等候店家開門搶購。

《香港唱片店日2025》香港區專屬產品。(公關提供)

《香港唱片店日》- 張馳豪、姚焯菲、香港唱片商會主席鍾慧慧女士、詹天文、林智樂。(公關提供)

姚焯菲、詹天文、張馳豪和林智樂先後去了多家唱片店和樂迷見面，在現場的樂迷紛紛拿出早已購買他們四位為「香港唱片店日2025」特別推出的7寸黑膠，希望得到他們的親筆簽名留念，這四位年青歌手表示今年是第二年推出實體產品，看到粉絲拿著這些7寸黑膠那愛不䆁手的表情時，感覺真的很神奇，好像一下子把彼此的距離拉近。

《香港唱片店日》- 張馳豪、詹天文 、姚焯菲、 林智樂。(公關提供)

《香港唱片店日》- 張馳豪 ＆ 粉絲。(公關提供)

《香港唱片店日》- 林智樂 ＆ 粉絲。(公關提供)

《香港唱片店日》- 詹天文 ＆ 粉絲。(公關提供)

《香港唱片店日》- 張馳豪 。(公關提供)

《香港唱片店日》- 姚焯菲 ＆ 粉絲。(公關提供)

歐信希也是第二年推出專屬產品，亦親自到唱片店買下不少「香港唱片店日2025」的產品，在店裡遇上粉絲購買他的《家傳之寶》7吋薰衣草紫膠唱片，粉絲們熱情地要求和信希影合照，分享在這官方節日與偶像見面的珍貴時刻。《中年好聲音》的羅啟豪也去了唱片店感受「香港唱片店日2025」的熱鬧氣氛，看到自己的7吋黑膠售罄後覺得非常不可思議，Ramon 說：「有台灣、澳門歌迷專程來港買我的7寸黑膠細碟，很多豪粉告訴我這張細碟在很多間店舖只花了10分鐘便售罄，他們也要去了多家唱片店才買得到。」

《香港唱片店日》- 歐信希和參與《唱片店日2025》唱片店主合照。(公關提供)

《香港唱片店日》- 歐信希 ＆ 粉絲。(公關提供)

香港唱片商會主席鍾慧慧女士表示：「今次『香港唱片店日2025』非常成功，我和商會其他成員也有親身到唱片店探店及送上唱片店日襟章，希望大家透過今次活動會繼續支持唱片店。IFPI 國際唱片業協會 的《GLOBAL MUSIC REPORT 2025》（全球音樂報告）也傳來了好消息，全球音樂產業於2024年的業績繼續創高峰，產業收入達到破紀錄的256億美元，而中國內地整體市場更躍升9.6%，於IFPI全球音樂文化產業榜名列第5位，而黑膠唱片銷售數字，在2024年攀升了4.6%。」

《香港唱片店日》- 張馳豪 。(公關提供)

《香港唱片店日》- 姚焯菲 ＆ 粉絲。(公關提供)

《香港唱片店日》- 羅啟豪。(公關提供)