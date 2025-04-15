愛回家63歲型佬晒騎馬英姿型到裂　龍虎武師出身受劉德華鼓勵轉型

無綫皇牌處境劇《愛·回家之開心速遞》長期深受觀眾喜愛，每晚陪伴大家輕鬆送飯，劇中多個角色深入民心。其中，飾演「KC」的歐瑞偉經常製造笑料，成為人氣高企的角色之一。其角色亦艷福無邊，先後與姚瑩瑩、岑杏賢、孫慧雪等女藝人發展感情線，而近期與邵初的互動，更吸引不少網民追看。

KC（歐瑞偉飾）和Terry（李偉健飾）被喻為其中一對最登對的CP。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

歐瑞偉劇中經常製造笑料。(IG@au_siu_wai)

歐瑞偉跟邵初的感情線，甚為搞笑。(IG@au_siu_wai)

然而，戲外的歐瑞偉另一個身分其實是一位資深龍虎武師，即使年屆63歲，依然身手不凡，不時在劇中露兩手，打筋斗、跳彈床等高難度動作親自上陣，還有之前在《城寨英雄》中飾演的殺手頭目「楊竹鑾」，以及《同盟》中形象正氣的「易先生」，也展示出其動作功底，證明自己寶刀未老。

歐瑞偉拍攝《愛 回家之開心速遞》有不少動作鏡頭 (IG@au_siu_wai)

歐瑞偉在《城寨英雄》演final boss 楊竹鑾，他專登減肥15磅。（劇集截圖）

歐瑞偉在《同盟》中飾演的「易先生」，形象正氣又打得，迷倒過不少師奶粉絲。（《同盟》劇照）

除了武打演出，歐瑞偉亦因做龍虎武師而愛上騎馬。近日，他在社交平台分享一段騎馬短片，片中可見馬匹起初略顯脾氣，但最終被他馴服。一身有型打扮的歐瑞偉坐在馬鞍上威風凜凜，英氣十足，獲網民紛紛留言大讚：「哇，舅父好型！」、「有型到爆！」、「好帥，真係寶刀未老！」

歐瑞偉在社交平台分享騎馬英姿。（小紅書截圖）

馬匹起初略顯脾氣，但最終被他馴服。（小紅書截圖）

英氣十足。（小紅書截圖）

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網民留言。（小紅書截圖）

歐瑞偉於1982年入讀邵氏訓練班後就成為了龍虎武師，又因為身形相似，曾擔任劉德華替身。歐瑞偉接受《香港01》訪問時，曾指他入行當時正值電視、電影最蓬勃的時期，當年試過最高收入有三萬元一個月，不過在風光的背後往往伴隨着危險，跌傷、骨頭移位對他來說都只算是小傷：「五樓跳落嚟，塊玻璃喺面前爆，俾架車撞，騎馬要成個人飛落地下，就算你幾好嘢都好，呢啲一定會受傷。」

歐瑞偉已經入行逾40年。（資料圖片/梁碧玲攝）

歐瑞偉因為做龍虎武師的關係，而愛上騎馬。（受訪者提供）

最嚴重的一次，他因為拍攝一場跨欄戲份，失足撞到欄邊致半邊臉「腫到變足球」，歐瑞偉就十分輕描淡寫的說：「其他傷譬如跳落嚟，隻腳腫到豬蹄咁都有嘅，但係嗰次係臉，所以我覺得係嚴重啲。嗰次瞓咗兩日度就出院，佢叫我返屋企抖，唔好霸住啲床位，哈哈。八幾年，嗰時都未轉做演員。」

歐瑞偉獲劉德華鼓勵轉型。（視覺中國）

歐瑞偉於《萬千星輝頒獎典禮2018》中獲得「專業演員大獎」，肯定他多年的努力和付出。（視覺中國）

經歷了無數次受傷後，歐瑞偉漸漸地覺得自己不能做一輩子的替身，後來遇到劉德華，對方給他一份無綫電視武術演員訓練班報名表，就此改變他演藝人生，「嗰日我哋開工，成班坐喺度食早餐，食完早餐諗住開工，佢（劉德華）就走過嚟。佢話：『喂，啱啱我先拍咗個promo喎，武術演員訓練班第五期，喂，試吓啦。』『得唔得架？』佢又話：『試吓囉，點知得唔得架。』『咁咪攞表囉。』嗰時成班人都有攞表，唔係淨係我一個，咪就俾我入咗。只不過係一句說話，就咁改變咗，如果唔係佢拍咗呢個promo，我哋都唔會特登走去考演員，佢可以唔講㗎。」而歐瑞偉亦於《萬千星輝頒獎典禮2018》中獲得「專業演員大獎」，多年的付出和努力獲得肯定。