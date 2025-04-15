何太宣布轉型做才女暫別直播界　遭朋友背叛感心寒點名斥網台煽動

76歲何伯與年輕逾30歲的新何太去年5月上無綫（TVB）資訊節目《東張西望》爆紅，事展近一年，上月被發現到仔女居住的屋邨「尋親」，慘被大樓管理員保安阻截入內，有網民估計是因為兩人非居民身分被阻撓。何太除了「尋親」外不忘直播，日前她在YouTube頻道「煊煊玲玲生活紀錄」宣布暫別直播界。

何伯何太。（影片截圖）

何太罵完何伯又和好。(直播截圖)

何伯、何太去年5月因接受《東張西望》哭訴仔女攞走450萬而成為網絡紅人。（電視畫面）

何太於周日（13日）發文指：「很無奈地宣佈，是時候和大家說一聲暫時的告別了。」她指直播原想分享生活點滴，可惜卻被網台「狙擊」，點名三個網台直斥其煽動網民欺凌，她說：「丁偉西、畜牲峰、光頭花生為首的幾個網台，為了所謂的流量和熱度，毫無底線。他們煽動大批網民，對我和何生圍追堵截。不管我們走到哪裡開直播，辱罵聲、詆毀聲就跟到哪裡。走在大街上，都能感受到那些充滿惡意的目光，聽到不堪入耳的侮辱，這些惡意像一張無形的大網，將我們緊緊束縛。」她嚴厲斥責三個「黑網台」，力斥道：「他們把欺負我這個女人和何生這位老人當作獲取流量的工具，完全喪失了做人的道德底線。」並呼籲社會抵制上述「惡劣行為」。

何伯何太大鬧屋邨大廈管理處。（Facebook截圖）

另外，何太透露朋友背叛令她心寒，她說：「曾經我毫無保留地信任，換來的卻是在背後的狠狠一擊。這種雙重的打擊，讓我身心俱疲，每分每秒都承受著巨大的壓力。」何太決定暫停直播休息一段時間。

她指之後會以才女身份與大家見面，她發文：「在暫停直播的日子裡，我想以才女的身份，通過文字和大家互動。我期待與真正愛我的粉絲來一場浪漫的文字之約，用細膩的筆觸分享我的生活感悟、內心想法。」何太文筆比外界預期好，有網民質疑上述文章是代筆；又有人指何太文章出現錯字，質疑她未夠資格做才女。

何太宣布轉型做才女，暫別直播界。（YouTube圖片）