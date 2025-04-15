羅子溢楊茜堯幫5歲愛女開生日會　多名前TVB舊將到賀竟有呢位港姐

藝人楊茜堯（前名：楊怡）與羅子溢（前名：羅仲謙）近日為愛女「小珍珠」舉行5歲生日派對，邀請圈中好友現身撐場，場面熱鬧如同迷你TVB台慶。不少已離巢或淡出幕前的舊將都罕有聚頭，可見小珍珠萬千寵愛在一身。

愛女「小珍珠」5歲生日，羅子溢與楊茜堯廣邀圈中好友參加生日會。（IG@loktungcilla）

生日會選址私人會所舉行，並請來專業攝影師拍攝紀錄。小珍珠以白雪公主造型登場，於父母陪同下感謝來賓，又錫錫爹哋媽咪，場面溫馨。出席嘉賓包括陳山聰、薛家燕、陳智燊、徐榮、張頴康太太麥雅緻、李漫芬、梁靖琪、周勵淇、李忠希、楊卓娜、賈曉晨、樂瞳、楊秀惠等，淡出幕前多年的馬賽亦罕有露面，令不少網民驚喜。羅子溢向傳媒表示，囡囡現在有同學仔和圈子，所以除了藝人朋友，她的同學和家長都有一齊玩耍，大家好開心敍舊及傾湊仔經。

小珍珠的生日會場地以公主主題為主，亦有悉心佈置。（IG@fanny_man_fan_lee）

小珍珠以白雪公主造型登場，現場更有城堡生日蛋糕。（IG@angie617）

麥雅緻、梁麗瑩、淡出多年的馬賽、賈曉晨及楊卓娜等多位媽媽級藝人，都有參加生日會。（IG@angie617）

麥雅緻帶埋仔女過來。（IG@angie617）

周勵淇都有現身。（IG@fanny_man_fan_lee）

已轉行做中醫食療的馬賽，很久沒有在香港出現。（IG@fanny_man_fan_lee）

而搞笑的是樂瞳在社交平台分享當日合照，竟透露：「生日會全程都冇見到壽星女🤣🤣🤣但多謝珍珠妹妹令到我又可以參加一年一度的聚會🤡🎂見到好多舊同事，好掛住以前同大家開工嘅日子🥹真係回憶番曬黎🫶」甚少公開露面的她，成為網民焦點，有人驚訝她完全冇變過樣，跟十幾年前一樣，更留言：「我以為穿蝴蝶結那個是楊怡女兒呢，看了一下寫着5歲女兒，我就說怎麼那麼大了」、「樂瞳是不是沒結婚沒生孩子？看着跟十幾年前一樣，有種年輕人才有的朝氣」。

已淡出幕前多時的樂瞳都有現身，但就透露「生日會全程都冇見到壽星女」。（IG@loktungcilla）

樂瞳出名童顏，竟有內地網民說「我以為穿蝴蝶結那個是楊怡女兒呢。」相當誇張！（IG@loktungcilla）