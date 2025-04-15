楊茜堯公開表白內地男星面都紅晒　高顏值擁183CM：好帥的

內地娛樂圈中有不少既有才華及高顏值的男演員，就連圈中人都有不少是他們的粉絲，就好像鄭裕玲（Do姐）喜愛男頂流肖戰等。而視后楊茜堯近日在內地綜藝節目《藝員新訓2025》中，就大方表白非常喜愛男星鄧為，更自爆會用他的帥照作電話背景圖，令在旁的黃宗澤都笑言：「那麼誇張」相當搞笑。

楊茜堯很喜歡內地男星鄧為。（微博圖片）

在節目中，當楊茜堯與李詩嬅坐在一起玩「不心動挑戰」遊戲時，節目中就播放多位男明星的帥照，當鄧為的帥氣模樣出現時，楊茜堯臉上已經顯得很開心，還看到嘴角上揚，當眾笑到見牙唔見眼，令在旁的李詩嬅都感到愕然：「怎麼了？」，此時楊茜堯就二話不說：「這是我喜歡的人，所以我笑了，我臉紅了已經，好帥的。」整個人顯得心花怒放。

楊茜堯見到鄧為的模樣已心花怒放。（微博圖片﹑鄧為微博圖片）

楊茜堯好開心。（微博圖片）

而當她與TVB高層曾勵珍（珍姐）、黃宗澤、黎耀祥等人一起錄節目時，她更再次向鄧為表白：「我真的好喜歡他啊，珍姐。」當吳卓羲提到鄧為時，她當下更是笑得開心，還自爆：「我電話壁紙就是他的樣子。」隨即令黃宗澤笑言：「那麼誇張。」畫面相當搞笑。

楊茜堯自爆會用鄧為的帥照作電話背景圖。（微博圖片）

楊茜堯在大家面前表白鄧為。（微博圖片）

楊茜堯喜歡鄧為全因被他一套作品《仙台有樹》吸引，而該劇在網上確實引來不少熱度，鄧為的古裝扮相出眾，令他有「古裝美男」之稱。喜歡鄧為的楊茜堯還表示很想與對方合作：「但是我不要做他媽媽。」

鄧為有「古裝美男」之稱。（鄧為微博圖片）

鄧為出生於內蒙古自治區呼和浩特市。（鄧為微博圖片）