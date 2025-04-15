53歲男星一原因不願提過去輝煌史　拍戲曾被燒傷神隱兩個月

現年53歲的陳志朋曾是台灣組合「小虎隊」成員之一，在90年代紅極一時，無人不曉，但在1995年他們就作解散各自發展。而近日他在參加內地綜藝節目《無限超越班3》作自我介紹時，卻隻字不提從前輝煌成績，原因只有一個，令不少網民得知後都感到非常理解。

陳志朋在節目中隻字不提小虎隊。（微博圖片）

小虎隊當年非常紅。（網上圖片）

90年代台灣組合小虎隊無人不曉，推出的歌曲《紅蜻蜓》、《新年快樂》、《蝴蝶飛呀》等唱到街知巷聞，非常受歡迎。然而，作為成員之一的陳志朋在節目中卻隻字不提這些輝煌成績，最主要因為：「其實不是不想提，是我真的覺得現在在做我自己的事情，我不想讓別人再拉進來。（就以為你在沾那個光）是。」不希望借過去的輝煌去消費他人，這個原因令網民們相當了解。畢竟對比蘇有朋、吳奇隆，他的發展相對遜色，假若每次提小虎隊會令人覺得他是在蹭熱度。

陳志朋不提小虎隊是不想消費他人。（微博圖片）

另外，在節目中他亦不介意重提被燒傷的傷心事，在2001年的時候，他因拍攝劇集《古惑少年洪文定》時，因一場跳火堆的戲而被燒傷，令他都不太看自己的臉：「當時那個過程是要跳過這個火，導演就說你要不要讓替身就過去就算了。我說沒事吧，不就是這樣上來而已嗎？我就跳過去，當我們正式開始的時候，整個越過去之後，我看不到任何東西，導演跑過來抱着我說，你身上臉上所有的毛都不見了，頭套也被燒了，然後臉上就開始發黑。反正就還是很多工作在做，但是就是帶了一張我都不太看自己的臉。」因此他就神隱2個月進行療傷，之後接受換膚手術才回歸幕前。而對於這件事情導演爾冬陞都表示相當佩服他：「我是非常佩服你，因為我覺得你是非常堅強，所以我要向你致意。」

陳志朋的臉曾因拍戲而被燒傷。（陳志朋微博圖片）