朱敏瀚轉玩地下情繼續與陳曉華打得火熱　更發展至同居階段？

無綫（TVB）力捧小生朱敏瀚，去年底被爆出與港姐出身的小花陳曉華打得火熱，更一度傳出結婚的消息。兩位正值上位的時期傳出戀情，據其他傳媒報道指，二人為保護愛苗，朱敏瀚不惜租屋與女友同居，他更被拍到連日出入愛巢。

朱敏瀚和陳曉華的緋聞雖然鬧得熱烘烘，但兩人都否認戀情。（資料圖片/葉志明攝）

朱敏瀚去年被爆與陳曉華撻着，雙方曾大方承認正在了解中，但就被公司要求低調處理感情事，所以唯有發展地下情。有傳朱敏瀚以2萬多元月租港島區一個豪宅單位予女友，而他亦不時在愛巢出現。雖然朱敏瀚與陳曉華未能在公開場合談情，但有愛巢自然能繼續發展地下情。

陳曉華拿花球周圍打卡。（IG圖片）

朱敏瀚去年被爆與陳曉華撻着，雙方曾大方承認正在了解中。（小紅書截圖）

朱敏瀚當初被爆戀情時，一說起陳曉華就不斷甜笑，相等於「默認」二人的戀情，他更被拍到回二人的愛巢。早前朱敏瀚與周嘉洛出席完活動後，並沒有回家，而是去了二人的愛巢，他停好車後沒有直接上樓，他保持警覺性戴上口罩並四處張望，走到麵包店買麵包再「歸家」，似乎擔心女友肚餓，認真細心。

朱敏瀚表示同陳曉華了解緊。(梁碧玲 攝)

朱敏瀚唔抗拒有新戀情。(陳順禎 攝)

原來除了朱敏瀚偷偷摸摸外，陳曉華都相當小心，因為愛巢沒有停車場，所以陳曉華的座駕泊在附近的屋苑。朱敏瀚每次都會接載她去停車場取車，而陳曉華亦小心翼翼，匆忙下車一支箭般衝入停車場取車。有指，陳曉華在朱敏瀚不在家中的時間，都會在家極少外出，如真的需要外出都會「全副武裝」出動，自己步行去取車。

陳曉華奪女飛躍流淚。（梁碧玲攝）