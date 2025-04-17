陳思齊擺攤成功翻身　獲老闆蔡淇俊送車送iPhone：呢個東家好好呀

有TVB「御用丫鬟」之稱的陳思齊近年移居內地，早前突然拍片自爆決定轉行擺攤賣雞腳，並加入蔡淇俊的團隊，成為「擺攤大軍」的一員，更揚言要做「雞腳皇后」，消息一出即引來外界關注。雖然陳思齊轉行擺攤只有短短兩星期，但已做出成績，獲不少人捧場幫襯，人氣急升，而身為老闆的蔡淇俊亦十分愛錫這位員工，又送車又送新手機，令陳思齊都不禁感嘆：「我呢個東家好好呀！」

有TVB「御用丫鬟」之稱的陳思齊宣布加入蔡淇俊的團隊，成為「擺攤大軍」的一員。（影片截圖）

誓言要做「雞腳皇后」！（影片截圖）

加油！（影片截圖）

擺攤。（影片截圖）

一起努力。（影片截圖）

陳思齊多謝蔡淇俊邀請她加入團隊。（影片截圖）

一起擺攤。（影片截圖）

人氣急升！（影片截圖）

人氣急升！（影片截圖）

獲不少人捧場幫襯！（影片截圖）

獲不少人捧場幫襯！（影片截圖）

蔡淇俊自2014年離巢後北上發展，先後開設米線店、火鍋店，但相繼結業收場，更自爆慘蝕幾百萬，被網民封為「執笠界KOL」。不過蔡淇俊屢敗屢戰，近年轉戰直播帶貨，並開設新公司，進駐逾4,000呎的辦公室，近日更揚言打造「過氣藝人再就業」一條街，展現雄心壯志！日前蔡淇俊上載了一段影片，並寫道：「我們香港的藝人都是很念舊又樸素，一個手機可以用很多年，但是手機是工作的裝備，所以送一部給她提升效率。」

蔡淇俊近日宣布要打造「過氣藝人一條街」。（影片截圖）

雄心壯志！（影片截圖）

召集更多人加入！（影片截圖）

召集更多人加入！（影片截圖）

召集更多人加入！（影片截圖）

原來蔡淇俊同老婆為陳思齊準備了驚喜，事緣他們見陳思齊仍在用iPhone8，所以決定送一部新手機給她：「我哋做事業嘅，裝備好緊要，呢個裝備交到你手上喇，繼續個事業繼續進發！」其實除了送手機之外，蔡淇俊還送了新餐車給陳思齊，令陳思齊十分開心：「以前拍嘢呢就總係羡慕人哋有保姆車，而家我自己都有思齊小車車！」不少網民都大讚蔡淇俊是「絕世好老闆」！

蔡淇俊同老婆為陳思齊準備了驚喜！（影片截圖）

蔡淇俊同老婆為陳思齊準備了驚喜！（影片截圖）

送手機！（影片截圖）

送手機！（影片截圖）

送手機！（影片截圖）

好慳家！（影片截圖）

好老闆！（影片截圖）

好老闆！（影片截圖）

好老闆！（影片截圖）

又送車。（影片截圖）

又送車。（影片截圖）