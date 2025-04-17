愛回家｜抽海港城CHIIKAWA黃牛水？排隊黨根叔要答問題先准買公仔

人氣卡通CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，分3階段發售21款經典公仔。主辦單位為打擊「黃牛黨」、「排隊黨」，職員向排隊人士詢問有關CHIIKAWA問題，問啱才有得買，答錯就會被請走；不過真Fans大部份都很支持大會這項措施。

CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店開賣前夕，高峰期吸引千人聚集海港城外排隊！（資料圖片/李家傑攝）

前日（15日）網上瘋傳一段影片，有2名操普通話的大媽排隊買CHIIKAWA公仔，但被旁邊一名男子質問她排隊買什麼以及CHIIKAWA全名時，她卻無法回答，其中一位大媽想撞答案，自信滿滿地回答：「卡哇痴！」不過明顯答錯，非常尷尬！該男子大聲揶揄：「卡痴哇妮（音近）啊，他X的！」大媽非常生氣，拒絕離開並高呼：「這麼垃圾的商場有嗎？」最終仍被工作人員請離，事件在網上引起熱議，遭真CHIIKAWA粉絲們取笑。

被問CHIIKAWA是什麼名字，短髮大媽衝出堅定地喊「卡哇痴（音近）」，令人尷尬。（sandytcy／threads影片截圖）

想不到昨晚（16日）《愛．回家之開心速遞》，劇情非常緊貼，與CHIIKAWA限定店打擊黃牛的手法一模一樣，劇情講述一向貪小便宜的根叔（劉丹飾），聞言每隻「Babobo」公仔轉售價有5000元，於是做排隊黨，更要求買20隻，向店員表示：「邊一款多人要，你就集中火力同我執嗰一款！」

16日晚上的《愛回家》，劇情講述一向貪小便宜的根叔（劉丹飾），聞言每隻「Babobo」公仔轉售價有5000元，於是做排隊黨，更要求買20隻。（TVB）

根叔向店員表示：「邊一款多人要，你就集中火力同我執嗰一款！」（TVB）

之後店內一名男子（鄔嘉駿）問他喜歡哪個角色，他在素素（古佩玲飾）教路下，只說了：「都鍾意！」該男子說：「我就最鍾意Dibaba。」根叔又附和說自己都喜歡Dibaba，但該男子表示根本沒有這個角色，拆穿根叔是排隊黨的身份，更表示自己是這公仔的設計師，禁止根叔購買。設計師更謂：「就係你啲咁嘅炒家，搞到啲真正嘅粉絲捱貴炒價！我宣布，Babobo今日停售！」之後他更將公仔轉為實名網購，每人限購一隻，這些措施正好跟昨日CHIIKAWA限定店所公布的新安排一樣。

店內一名男子（鄔嘉駿）問他喜歡哪個角色，他在素素（古佩玲飾）教路下，只說了：「都鍾意！」該男子說：「我就最鍾意Dibaba。」根叔又附和說自己都喜歡Dibaba，但該男子表示根本沒有這個角色，拆穿根叔是排隊黨的身份。

設計師責備根叔做排隊黨炒賣公仔，決定將公仔轉為實名網購，每人限購一隻，這些措施正好跟昨日CHIIKAWA限定店所公布的新安排一樣。（TVB）

網民睇完《愛回家》都留言，指劇組抽水抽得很快：「今集愛回家咩事，平時錄播無跟得咁貼咁快，今日講關於炒公仔問問題，唔賣俾炒家」、「估唔到今次愛回家抽水抽得咁快，幾日前發生既（嘅）事，唔知即刻拍，定有先見之明拍定左（咗）」其實《愛回家》常常都會抽時事和熱話水，雖然應該冇可能即時拍攝及播出，不過黃牛黨、排隊黨一早在香港出現，要預先拍定相似題材，隨時調播都不出奇，只能說劇組相當有先見之明！