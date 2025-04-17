奪命提示｜Julie除咗要脅丁子朗放犯　仲搞笑連續鬧呢個人7次廢柴

TVB劇集《奪命提示》由陳山聰、張振朗、丁子朗、劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍、林子善等人主演，故事至今已經愈來愈緊湊，人工智能Julie的身份亦快將公開。昨日（16日）一集焦點繼續落在丁子朗身上。丁子朗被Julie多番威脅，要求放走疑犯，令疑犯「大搖大擺」在他眼前離開，今集Julie繼續再生事端。

丁子朗被Julie多番威脅，要求放走疑犯，令疑犯「大搖大擺」在他眼前離開。(節目截圖)

丁子朗被Julie多番威脅，要求放走疑犯，令疑犯「大搖大擺」在他眼前離開。(節目截圖)

今集Julie繼續再生事端。(節目截圖)

陳山聰與劉佩玥重回疑犯消失的現場，發現重要線索，經化驗後證實與薩卡比亞有關。陳山聰與劉佩玥見到現場的情況，覺得現實可能與丁子朗所說的有出入，因為該處是死胡同，若疑犯真的爬牆走定必留下證據。因為丁子朗兩次被疑犯走甩，張國強於是向ASIB整個部門的人問話，了解多點事件的起因。張國強向陳山聰表示丁子朗已是重犯錯誤：「我睇過你哋交上嚟嘅報告，佢已經係第二次走甩犯，今次又係意外？」明顯地他並不相信丁子朗是意外令犯人走甩。

陳山聰與劉佩玥重回疑犯消失的現場，發現重要線索。(節目截圖)

因為丁子朗兩次被疑犯走甩，張國強於是向ASIB整個部門的人問話。(節目截圖)

因為丁子朗兩次被疑犯走甩，張國強於是向ASIB整個部門的人問話。(節目截圖)

作為團隊精神領袖的陳山聰即保護下屬：「子超經驗尚淺，係比較難應付。」但張國強並不接受，他再聽其他隊員的意見，但就繼續引導其他隊員說出丁子朗的錯處：「佢兩次畀個犯走甩，你會唔會覺得佢係因為父母涉及兇案，影響佢情緒，導致佢判斷失誤？」但劉佩玥、張振朗、林子善、劉穎鏇及郭柏妍都分別指丁子朗並不是全部有錯。張國強更問陳山聰是否應該把丁子朗停職，但他就覺得不需要，劇情來到這，已經有不少網民猜測張國強可能就是Julie，因為可以繼續分化ASIB的成員。

作為團隊精神領袖的陳山聰即保護下屬。(節目截圖)

張國強繼續引導其他隊員說出丁子朗的錯處。(節目截圖)

張國強繼續引導其他隊員說出丁子朗的錯處。(節目截圖)

張國強繼續引導其他隊員說出丁子朗的錯處。(節目截圖)

張國強繼續引導其他隊員說出丁子朗的錯處。(節目截圖)

張國強繼續引導其他隊員說出丁子朗的錯處。(節目截圖)

Julie除了要脅丁子朗放走犯人張彥博外，還挑釁他笑他「廢」：「廢柴！廢柴！邊個係廢柴？凌烈係廢柴！」張彥博反問他：「你到底係邊個？」Julie繼續取笑他：「又話係最勁嘅殺手？一個PC都殺唔到！廢柴！你畀班差佬呃咗啦！傻仔！廢柴！」結果Julie成功激起張彥博的憤怒，難得見到Julie搞笑的一段。

Julie除了要脅丁子朗放走犯人張彥博外，還挑釁他笑他「廢」。(節目截圖)

Julie連續鬧呢個人7次廢柴。(節目截圖)

Julie連續鬧呢個人7次廢柴。(節目截圖)