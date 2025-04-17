蠻好的人生劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《蠻好的人生》陸劇又名(三十九二十八、保險人生)，改編自同名小説。有費慧君、李曉亮作為編劇，汪俊為執導，由孫儷 、董子健、胡杏兒、高鑫領銜主演的一套以都市生活為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《蠻好的人生》電視劇情大綱

39歲的保險從業人員胡曼黎（孫儷 飾）正當事業看似要達到頂峰之際，生活卻急轉直下，婚姻和工作雙雙落空。一場由競爭對手策劃的陰謀導致胡曼黎被公司無情開除，而令人意想不到的是，幕後主使者竟是28歲的薛曉舟（董子健 飾）。經過幾番周旋，胡曼黎與薛曉舟從彼此誤解走向互相理解，最終，胡曼黎選擇拋開前嫌，與薛曉舟聯手打拼。薛曉舟成功晉升為保險界舉足輕重的金牌銷售，胡曼黎也毅然決定重回自己的事業舞台。

《蠻好的人生》播出時間｜最新追劇日曆

《蠻好的人生》電視劇幾時播?《蠻好的人生》一共有36集，4月17日19:30起CCTV-8每晚2集連播；優酷 全網獨播，VIP會員首更3集，4月18日至4月27日每天更新2集，SVIP每個更新日提前多看1集。

电视剧蛮好的人生

《蠻好的人生》演員人物關係圖

电视剧蛮好的人生

《蠻好的人生》演員

孫儷 飾 胡曼黎

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董子健 飾 薛曉舟

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胡杏兒 飾 邱麗蘇

电视剧蛮好的人生

高鑫 飾 丁致遠