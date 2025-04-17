26歲小花搣甩逃稅風波低調復出　鄧倫做模特兒影相唔露樣密謀復出

金馬影帝阮經天的緋聞女友宋祖兒，在2023年被前員工爆料涉逃漏稅，金額高達4500萬人民幣，形象受損連帶事業大受影響。不過，在去年她就透過工作室發出聲明否認逃漏稅，指出經稅務機關核查後，證明她無偷逃稅款行為，消息一出令不少粉絲相當開心，期待她早日回歸幕前。而她早已拍畢多年的劇集《無憂渡》近日獲安排播出，雖然在沒有甚麼宣傳之下低調開播，但此舉被外界解讀為她已正式復出，成為近年涉嫌逃漏稅風波可復出的第一人。

宋祖兒低調復出 。（宋祖兒微博圖片）

自2023年被前員工爆料涉逃漏稅的宋祖兒，從此消失螢光幕一年多，如今從逃稅風波中全身而退，新劇《無憂渡》空降開播，並取得好成績，不少粉絲都紛紛替她感到開心，而她手上還有三部作品待播，令大家都相當期待。

宋祖兒主演的新劇《無憂渡》空降開播。（《無憂渡》微博圖片）

《無憂渡》取得不俗成績。（微博圖片）

而同為涉逃漏稅的鄧倫、袁冰妍則沒有那麼幸運，據網民分析指出，前者經稅務機關提醒仍整改不徹底，導致相關單位依法開罰，至今各大社交媒體帳號遭到封鎖，拍畢已久的劇集《夜旅人》播出之日遙遙無期。但早前他被發現為一本時尚雜誌拍攝，全程以借位的方式將自己的臉孔擋着，甚至連姓名都不提及，被指是試水溫密謀復出。

而後者經約談警示後，仍整改不徹底，部份勞務報酬未依法申報，但及後她積極配合稅務機關如實提供資料，最後按規定繳清稅款、罰款及滯納金，各大社交網站亦獲得解禁，但星途已大不如前，她主演的劇集《落花時節又逢君》被傳換臉重拍，演藝事業大受影響。

鄧倫依然遭到全面封殺。（視覺中國）