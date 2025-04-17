62歲影后深度對話展現大智慧　網民獲得啟悟：心靈導師

現年62歲的葉童近來因為參加內地綜藝節目《乘風2025》（《乘風破浪的姐姐》人氣再次急升，一舉一動都備受關注。然而，在節目中她與隊友閒聊時，一席說話展現出大智慧，啟悟了不少網民，被激讚是一位很好的心靈導師。

葉童因為《乘風2025》而人氣急升。（《乘風2025》微博圖片）

在節目中，當大家坐下來閒聊時，隊友李晟就問葉童：「你喜歡挑戰型，困難型？」而她隨即表示不會刻意的去讓自己痛苦，但當遇到困境時就要用一個比較好的心態去面對：「如果你不停的埋怨，就是，哎呀，為甚麼是我啊？你怎麼樣你都要去面對的話，可是你用一個埋怨的心態你就更難過，只能用一種，就是盡量調整自己，就是外界很多事情你沒辦法去改變，你唯一可以改變的就是自己。」強調心態很重要。

葉童的說話充滿大智慧。（微博圖片）

而當李晟提到自己有好幾年時間處於低谷時期，生活過得很糟糕，難以難走出來時，葉童就表示：「我覺得只要不是身體有事，就沒問題，對吧！我覺得如果說是身體的話，那就比較麻煩一點。那就要想辦法去面對醫治，可是如果是思想上或者是物質上，那我覺得都很簡單。」而她亦在鏡頭前大方坦承，無論從思想上還是精神上，曾遇到過很大的困擾：「我也會有這個高低起伏，可是如果說我老去比較，為甚麼她比我好或者是…我就不會開心了，所以我還是比較積極的，後來就慢慢覺得那既然機會還沒有來，就看甚怎麼樣去充實一下自己，就是為自己做一個準備為自己充值，這個才是最正面的吧！」

葉童真誠分享自己的感受。（微博圖片）

另外，葉童亦強調自己從沒有想過要轉行，但總會在無意間遇到低谷時期，有時會覺得在接戲、角色方面等不如以前，但她勇於接受現實：「覺得原來現實就是這樣，我不是第一個遇到的，幾乎所有演員，不只是女演員，男演員都會有這樣的機會遇到，大家都不會想到會發生在自己身上，但我想到原來是這樣子的，都會發生在自己身上，那就坦然去面對，然後也會覺得既然你改變不了世界，你唯一可以改變的，就是讓自己變得更好，更有實力，然後就等待一個機會。」而她這一席話啟悟了不少網民，覺得她太有智慧了，大家留言表示：「能學到很多東西」、「心靈導師」、「智者思維」等，根本是聽君一席話，勝讀十年書。

葉童強調心態很重要。（《乘風2025》微博圖片）